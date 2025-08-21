Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Соглашение ЕС и США не включило обещания фон дер Ляйен о нулевых пошлинах - 21.08.2025, ПРАЙМ
Соглашение ЕС и США не включило обещания фон дер Ляйен о нулевых пошлинах
2025-08-21T21:50+0300
2025-08-21T21:50+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
сша
шотландия
урсула фон дер ляйен
ес
БРЮССЕЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. Торговое соглашение ЕС-США не включило обещания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о нулевых пошлинах на ряд сельхозтоваров, говорится в заявлении ассоциации фермеров ЕС, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Заключенное соглашение между ЕС и США ничего не даёт сельскохозяйственному сектору ЕС. Несмотря на публичные заявления председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанные в Шотландии, о потенциальных тарифных соглашениях "ноль на ноль" для некоторых сельскохозяйственных продуктов, совместное заявление не предусматривает подобных послаблений для европейских производителей", - указывается в документе.
сша
шотландия
сельское хозяйство, мировая экономика, сша, шотландия, урсула фон дер ляйен, ес
Сельское хозяйство, Мировая экономика, США, ШОТЛАНДИЯ, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
21:50 21.08.2025
 
Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
%Флаг евросоюза. Архивное фото
© fotolia.com / moonrun
БРЮССЕЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. Торговое соглашение ЕС-США не включило обещания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о нулевых пошлинах на ряд сельхозтоваров, говорится в заявлении ассоциации фермеров ЕС, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Заключенное соглашение между ЕС и США ничего не даёт сельскохозяйственному сектору ЕС. Несмотря на публичные заявления председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанные в Шотландии, о потенциальных тарифных соглашениях "ноль на ноль" для некоторых сельскохозяйственных продуктов, совместное заявление не предусматривает подобных послаблений для европейских производителей", - указывается в документе.
19:35
 
Сельское хозяйство, Мировая экономика, США, ШОТЛАНДИЯ, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
 
 
