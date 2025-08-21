https://1prime.ru/20250821/es-861066911.html

Соглашение ЕС и США не включило обещания фон дер Ляйен о нулевых пошлинах

БРЮССЕЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. Торговое соглашение ЕС-США не включило обещания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о нулевых пошлинах на ряд сельхозтоваров, говорится в заявлении ассоциации фермеров ЕС, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Заключенное соглашение между ЕС и США ничего не даёт сельскохозяйственному сектору ЕС. Несмотря на публичные заявления председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанные в Шотландии, о потенциальных тарифных соглашениях "ноль на ноль" для некоторых сельскохозяйственных продуктов, совместное заявление не предусматривает подобных послаблений для европейских производителей", - указывается в документе.

