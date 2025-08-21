https://1prime.ru/20250821/es-861067420.html
Фермеры ЕС назвали торговое соглашение с США стратегической ошибкой
Фермеры ЕС назвали торговое соглашение с США стратегической ошибкой - 21.08.2025, ПРАЙМ
Фермеры ЕС назвали торговое соглашение с США стратегической ошибкой
Фермеры ЕС уверены, что торговое соглашение с США - "стратегическая ошибка", говорится в заявлении ассоциации европейских агропроизводителей, поступившем в... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T22:04+0300
2025-08-21T22:04+0300
2025-08-21T22:04+0300
мировая экономика
финансы
сша
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. Фермеры ЕС уверены, что торговое соглашение с США - "стратегическая ошибка", говорится в заявлении ассоциации европейских агропроизводителей, поступившем в распоряжение РИА Новости. "На практике, сельскому хозяйству ЕС предлагается принять новые условия торговли, в то время как США получают новые преимущества. Это не взаимность, а стратегическая ошибка, которая подрывает фермеров, сельскохозяйственные кооперативы и сельскую экономику ЕС. Европейская комиссия должна продолжить переговоры с США о снижении пошлин на ключевые экспортные сельскохозяйственные товары, и ей следует срочно провести и опубликовать оценку воздействия этого соглашения на сельскохозяйственный сектор ЕС", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20250821/ssha-861067065.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_e6b4c36caa270d8360a35591882b2cda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, финансы, сша, ес
Мировая экономика, Финансы, США, ЕС
Фермеры ЕС назвали торговое соглашение с США стратегической ошибкой
АЕС: торговое соглашение с США является стратегической ошибкой