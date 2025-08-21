https://1prime.ru/20250821/evro-861037904.html
Курс евро к доллару растет после публикации сильной статистики по еврозоне
экономика
рынок
торги
сша
германия
франция
pmi
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару в четверг днем слегка поднимается после публикации сильных данных о деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.46 мск курс евро к доллару рос до 1,1655 доллара с 1,165 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 147,59 иены с уровня прошлого закрытия в 147,34 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,01%, до 98,26 пункта. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в августе вырос до 51,1 пункта с 50,9 пункта в июле, ожидалось снижение до 50,7 пункта. Значение августа стало самым высоким за год и 3 месяца. PMI услуг еврозоны оказался хуже ожиданий, промышленности - поднялся до максимума за три года и два месяца, превзойдя прогнозы аналитиков. Промышленные PMI Германии и Франции оказались также лучше прогнозов и обновили многолетние рекорды. На стоимости доллара может отразиться статистика из США, выход которой запланирован позднее в четверг. Аналитики прогнозируют, что число первичных заявок на пособие по безработице в Штатах за неделю по 16 августа выросло на 1 тысячу, до 225 тысяч заявок. А количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле сократилось до 3,92 миллиона с июньской отметки в 3,93 миллиона, ожидают эксперты.
сша
германия
франция
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару в четверг днем слегка поднимается после публикации сильных данных о деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.46 мск курс евро к доллару рос до 1,1655 доллара с 1,165 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 147,59 иены с уровня прошлого закрытия в 147,34 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,01%, до 98,26 пункта.
Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в августе вырос до 51,1 пункта с 50,9 пункта в июле, ожидалось снижение до 50,7 пункта. Значение августа стало самым высоким за год и 3 месяца.
PMI услуг еврозоны оказался хуже ожиданий, промышленности - поднялся до максимума за три года и два месяца, превзойдя прогнозы аналитиков. Промышленные PMI Германии и Франции оказались также лучше прогнозов и обновили многолетние рекорды.
На стоимости доллара может отразиться статистика из США, выход которой запланирован позднее в четверг. Аналитики прогнозируют, что число первичных заявок на пособие по безработице в Штатах за неделю по 16 августа выросло на 1 тысячу, до 225 тысяч заявок.
А количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле сократилось до 3,92 миллиона с июньской отметки в 3,93 миллиона, ожидают эксперты.
