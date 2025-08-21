https://1prime.ru/20250821/evropa-861055696.html
В Швеции построят новые малые модульные реакторы
В Швеции построят новые малые модульные реакторы - 21.08.2025, ПРАЙМ
В Швеции построят новые малые модульные реакторы
Новые малые модульные реакторы построят в районе АЭС "Рингхальс" в Швеции, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон. | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T17:38+0300
2025-08-21T17:38+0300
2025-08-21T17:38+0300
швеция
rolls-royce
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:2327:1309_1920x0_80_0_0_0063a7c78d2ba887daa2993fdc16cfde.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Новые малые модульные реакторы построят в районе АЭС "Рингхальс" в Швеции, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон. Проектом займется шведская компания Vattenfall в сотрудничестве с американской GE Vernova и британской Rolls-Royce. "Впервые за 50 лет в Швеции появится новая атомная энергия. Здесь, на юге Швеции, где она нужна больше всего, в Рингхальсе, где уже много лет успешно работает шведская атомная энергетика", - сказал Кристерссон на пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале шведского правительства. Vattenfall планирует проект с пятью малыми модульными реакторами GE Vernova или тремя реакторами Rolls-Royce. Совокупная мощность реакторов составит около 1500 МВт. "Полуостров Варо, где расположена АЭС "Рингхальс, лучшее место в Швеции для скорейшего ввода в эксплуатацию новой атомной энергетики. Здесь есть мощности электросети, опыт в области атомной энергетики, а также высокий спрос на электроэнергию в регионе", - отмечает компания на своем сайте. По словам главы компании Анны Борг, Vattenfall намерена ввести в эксплуатацию первый реактор к 2035 году.
https://1prime.ru/20250821/likhachev-861026128.html
швеция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:1745:1309_1920x0_80_0_0_00b7851db0904a44e4e8d7cf82fa3d23.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швеция, rolls-royce, в мире
ШВЕЦИЯ, Rolls-Royce, В мире
В Швеции построят новые малые модульные реакторы
Премьер Швеции Кристерссон: на юге страны построят новые малые модульные реакторы
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Новые малые модульные реакторы построят в районе АЭС "Рингхальс" в Швеции, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.
Проектом займется шведская компания Vattenfall в сотрудничестве с американской GE Vernova и британской Rolls-Royce
.
"Впервые за 50 лет в Швеции
появится новая атомная энергия. Здесь, на юге Швеции, где она нужна больше всего, в Рингхальсе, где уже много лет успешно работает шведская атомная энергетика", - сказал Кристерссон на пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале шведского правительства.
Vattenfall планирует проект с пятью малыми модульными реакторами GE Vernova или тремя реакторами Rolls-Royce. Совокупная мощность реакторов составит около 1500 МВт.
"Полуостров Варо, где расположена АЭС "Рингхальс, лучшее место в Швеции для скорейшего ввода в эксплуатацию новой атомной энергетики. Здесь есть мощности электросети, опыт в области атомной энергетики, а также высокий спрос на электроэнергию в регионе", - отмечает компания на своем сайте.
По словам главы компании Анны Борг, Vattenfall намерена ввести в эксплуатацию первый реактор к 2035 году.
"Не за горами": Лихачев оценил сотрудничество с Китаем и Индией по АЭС