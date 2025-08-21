https://1prime.ru/20250821/evropa-861055696.html

В Швеции построят новые малые модульные реакторы

2025-08-21T17:38+0300

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Новые малые модульные реакторы построят в районе АЭС "Рингхальс" в Швеции, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон. Проектом займется шведская компания Vattenfall в сотрудничестве с американской GE Vernova и британской Rolls-Royce. "Впервые за 50 лет в Швеции появится новая атомная энергия. Здесь, на юге Швеции, где она нужна больше всего, в Рингхальсе, где уже много лет успешно работает шведская атомная энергетика", - сказал Кристерссон на пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале шведского правительства. Vattenfall планирует проект с пятью малыми модульными реакторами GE Vernova или тремя реакторами Rolls-Royce. Совокупная мощность реакторов составит около 1500 МВт. "Полуостров Варо, где расположена АЭС "Рингхальс, лучшее место в Швеции для скорейшего ввода в эксплуатацию новой атомной энергетики. Здесь есть мощности электросети, опыт в области атомной энергетики, а также высокий спрос на электроэнергию в регионе", - отмечает компания на своем сайте. По словам главы компании Анны Борг, Vattenfall намерена ввести в эксплуатацию первый реактор к 2035 году.

