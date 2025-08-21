Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Швеции построят новые малые модульные реакторы - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250821/evropa-861055696.html
В Швеции построят новые малые модульные реакторы
В Швеции построят новые малые модульные реакторы - 21.08.2025, ПРАЙМ
В Швеции построят новые малые модульные реакторы
Новые малые модульные реакторы построят в районе АЭС "Рингхальс" в Швеции, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон. | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T17:38+0300
2025-08-21T17:38+0300
швеция
rolls-royce
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:2327:1309_1920x0_80_0_0_0063a7c78d2ba887daa2993fdc16cfde.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Новые малые модульные реакторы построят в районе АЭС "Рингхальс" в Швеции, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон. Проектом займется шведская компания Vattenfall в сотрудничестве с американской GE Vernova и британской Rolls-Royce. "Впервые за 50 лет в Швеции появится новая атомная энергия. Здесь, на юге Швеции, где она нужна больше всего, в Рингхальсе, где уже много лет успешно работает шведская атомная энергетика", - сказал Кристерссон на пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале шведского правительства. Vattenfall планирует проект с пятью малыми модульными реакторами GE Vernova или тремя реакторами Rolls-Royce. Совокупная мощность реакторов составит около 1500 МВт. "Полуостров Варо, где расположена АЭС "Рингхальс, лучшее место в Швеции для скорейшего ввода в эксплуатацию новой атомной энергетики. Здесь есть мощности электросети, опыт в области атомной энергетики, а также высокий спрос на электроэнергию в регионе", - отмечает компания на своем сайте. По словам главы компании Анны Борг, Vattenfall намерена ввести в эксплуатацию первый реактор к 2035 году.
https://1prime.ru/20250821/likhachev-861026128.html
швеция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:1745:1309_1920x0_80_0_0_00b7851db0904a44e4e8d7cf82fa3d23.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
швеция, rolls-royce, в мире
ШВЕЦИЯ, Rolls-Royce, В мире
17:38 21.08.2025
 
В Швеции построят новые малые модульные реакторы

Премьер Швеции Кристерссон: на юге страны построят новые малые модульные реакторы

© Unsplash/Ryan Faulkner-HoggФлаг Швеции
Флаг Швеции
Флаг Швеции. Архивное фото
© Unsplash/Ryan Faulkner-Hogg
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Новые малые модульные реакторы построят в районе АЭС "Рингхальс" в Швеции, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.
Проектом займется шведская компания Vattenfall в сотрудничестве с американской GE Vernova и британской Rolls-Royce.
"Впервые за 50 лет в Швеции появится новая атомная энергия. Здесь, на юге Швеции, где она нужна больше всего, в Рингхальсе, где уже много лет успешно работает шведская атомная энергетика", - сказал Кристерссон на пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале шведского правительства.
Vattenfall планирует проект с пятью малыми модульными реакторами GE Vernova или тремя реакторами Rolls-Royce. Совокупная мощность реакторов составит около 1500 МВт.
"Полуостров Варо, где расположена АЭС "Рингхальс, лучшее место в Швеции для скорейшего ввода в эксплуатацию новой атомной энергетики. Здесь есть мощности электросети, опыт в области атомной энергетики, а также высокий спрос на электроэнергию в регионе", - отмечает компания на своем сайте.
По словам главы компании Анны Борг, Vattenfall намерена ввести в эксплуатацию первый реактор к 2035 году.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев на брифинге по итогам встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
"Не за горами": Лихачев оценил сотрудничество с Китаем и Индией по АЭС
09:11
 
ШВЕЦИЯRolls-RoyceВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала