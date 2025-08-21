Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем строительства в ЕС в июне сократился второй месяц подряд - 21.08.2025
Объем строительства в ЕС в июне сократился второй месяц подряд
Объем строительства в ЕС в июне сократился второй месяц подряд - 21.08.2025, ПРАЙМ
Объем строительства в ЕС в июне сократился второй месяц подряд
Объем строительства в Евросоюзе в июне к маю сократился на 0,5% после снижения на 1,9% в мае к апрелю, говорится в релизе европейского статистического агентства | 21.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Объем строительства в Евросоюзе в июне к маю сократился на 0,5% после снижения на 1,9% в мае к апрелю, говорится в релизе европейского статистического агентства Евростат. "В июне 2025 года по сравнению с маем 2025 года объем производства в строительстве с учетом сезонности сократился... на 0,5% в ЕС, согласно первым оценкам Евростата... В мае 2025 года объем производства в строительстве снизился на... 1,9% (к апрелю - ред.) в ЕС", - говорится в релизе. В разрезе по странам, по которым имеются соответствующие данные, самое значительное снижение в июне к маю было зафиксировано в Испании (-5,6%), Венгрии (-5,3%) и Словении (-3,7%), наиболее заметный рост - в Словакии (+5,3%), Румынии (+4,5%) и Польше (+3,2%). Годовая динамика объема строительства в июне в ЕС показала при этом рост на 1,9%. В том числе самый сильный рост в годовом выражении был зафиксирован в Испании (+31,4%), Чехии (+14%) и Словакии (+9,8%), сокращение наблюдалось во Франции (-5,1%), Австрии (-5%), Германии (-2,5%) и Швеции (-0,3%).
12:54 21.08.2025
 
Объем строительства в ЕС в июне сократился второй месяц подряд

Евростат: объем строительства в ЕС в июне сократился на 0,5%

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Еврокомиссия
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Объем строительства в Евросоюзе в июне к маю сократился на 0,5% после снижения на 1,9% в мае к апрелю, говорится в релизе европейского статистического агентства Евростат.
"В июне 2025 года по сравнению с маем 2025 года объем производства в строительстве с учетом сезонности сократился... на 0,5% в ЕС, согласно первым оценкам Евростата... В мае 2025 года объем производства в строительстве снизился на... 1,9% (к апрелю - ред.) в ЕС", - говорится в релизе.
В разрезе по странам, по которым имеются соответствующие данные, самое значительное снижение в июне к маю было зафиксировано в Испании (-5,6%), Венгрии (-5,3%) и Словении (-3,7%), наиболее заметный рост - в Словакии (+5,3%), Румынии (+4,5%) и Польше (+3,2%).
Годовая динамика объема строительства в июне в ЕС показала при этом рост на 1,9%. В том числе самый сильный рост в годовом выражении был зафиксирован в Испании (+31,4%), Чехии (+14%) и Словакии (+9,8%), сокращение наблюдалось во Франции (-5,1%), Австрии (-5%), Германии (-2,5%) и Швеции (-0,3%).
Заголовок открываемого материала