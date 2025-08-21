https://1prime.ru/20250821/evrostat-861041224.html
Объем строительства в ЕС в июне сократился второй месяц подряд
Объем строительства в ЕС в июне сократился второй месяц подряд - 21.08.2025, ПРАЙМ
Объем строительства в ЕС в июне сократился второй месяц подряд
Объем строительства в Евросоюзе в июне к маю сократился на 0,5% после снижения на 1,9% в мае к апрелю, говорится в релизе европейского статистического агентства | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T12:54+0300
2025-08-21T12:54+0300
2025-08-21T12:54+0300
экономика
испания
словакия
венгрия
ес
евростат
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Объем строительства в Евросоюзе в июне к маю сократился на 0,5% после снижения на 1,9% в мае к апрелю, говорится в релизе европейского статистического агентства Евростат. "В июне 2025 года по сравнению с маем 2025 года объем производства в строительстве с учетом сезонности сократился... на 0,5% в ЕС, согласно первым оценкам Евростата... В мае 2025 года объем производства в строительстве снизился на... 1,9% (к апрелю - ред.) в ЕС", - говорится в релизе. В разрезе по странам, по которым имеются соответствующие данные, самое значительное снижение в июне к маю было зафиксировано в Испании (-5,6%), Венгрии (-5,3%) и Словении (-3,7%), наиболее заметный рост - в Словакии (+5,3%), Румынии (+4,5%) и Польше (+3,2%). Годовая динамика объема строительства в июне в ЕС показала при этом рост на 1,9%. В том числе самый сильный рост в годовом выражении был зафиксирован в Испании (+31,4%), Чехии (+14%) и Словакии (+9,8%), сокращение наблюдалось во Франции (-5,1%), Австрии (-5%), Германии (-2,5%) и Швеции (-0,3%).
https://1prime.ru/20250821/evro-861037904.html
испания
словакия
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
испания, словакия, венгрия, ес, евростат
Экономика, ИСПАНИЯ, СЛОВАКИЯ, ВЕНГРИЯ, ЕС, Евростат
Объем строительства в ЕС в июне сократился второй месяц подряд
Евростат: объем строительства в ЕС в июне сократился на 0,5%
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Объем строительства в Евросоюзе в июне к маю сократился на 0,5% после снижения на 1,9% в мае к апрелю, говорится в релизе европейского статистического агентства Евростат.
"В июне 2025 года по сравнению с маем 2025 года объем производства в строительстве с учетом сезонности сократился... на 0,5% в ЕС, согласно первым оценкам Евростата... В мае 2025 года объем производства в строительстве снизился на... 1,9% (к апрелю - ред.) в ЕС", - говорится в релизе.
В разрезе по странам, по которым имеются соответствующие данные, самое значительное снижение в июне к маю было зафиксировано в Испании (-5,6%), Венгрии (-5,3%) и Словении (-3,7%), наиболее заметный рост - в Словакии (+5,3%), Румынии (+4,5%) и Польше (+3,2%).
Годовая динамика объема строительства в июне в ЕС показала при этом рост на 1,9%. В том числе самый сильный рост в годовом выражении был зафиксирован в Испании (+31,4%), Чехии (+14%) и Словакии (+9,8%), сокращение наблюдалось во Франции (-5,1%), Австрии (-5%), Германии (-2,5%) и Швеции (-0,3%).
Курс евро к доллару растет после публикации сильной статистики по еврозоне