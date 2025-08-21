https://1prime.ru/20250821/evrostat-861041224.html

Объем строительства в ЕС в июне сократился второй месяц подряд

Объем строительства в ЕС в июне сократился второй месяц подряд - 21.08.2025, ПРАЙМ

Объем строительства в ЕС в июне сократился второй месяц подряд

Объем строительства в Евросоюзе в июне к маю сократился на 0,5% после снижения на 1,9% в мае к апрелю, говорится в релизе европейского статистического агентства | 21.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-21T12:54+0300

2025-08-21T12:54+0300

2025-08-21T12:54+0300

экономика

испания

словакия

венгрия

ес

евростат

https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Объем строительства в Евросоюзе в июне к маю сократился на 0,5% после снижения на 1,9% в мае к апрелю, говорится в релизе европейского статистического агентства Евростат. "В июне 2025 года по сравнению с маем 2025 года объем производства в строительстве с учетом сезонности сократился... на 0,5% в ЕС, согласно первым оценкам Евростата... В мае 2025 года объем производства в строительстве снизился на... 1,9% (к апрелю - ред.) в ЕС", - говорится в релизе. В разрезе по странам, по которым имеются соответствующие данные, самое значительное снижение в июне к маю было зафиксировано в Испании (-5,6%), Венгрии (-5,3%) и Словении (-3,7%), наиболее заметный рост - в Словакии (+5,3%), Румынии (+4,5%) и Польше (+3,2%). Годовая динамика объема строительства в июне в ЕС показала при этом рост на 1,9%. В том числе самый сильный рост в годовом выражении был зафиксирован в Испании (+31,4%), Чехии (+14%) и Словакии (+9,8%), сокращение наблюдалось во Франции (-5,1%), Австрии (-5%), Германии (-2,5%) и Швеции (-0,3%).

https://1prime.ru/20250821/evro-861037904.html

испания

словакия

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

испания, словакия, венгрия, ес, евростат