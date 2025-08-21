https://1prime.ru/20250821/evrozona-861033307.html
Индекс деловой активности в еврозоне в августе неожиданно вырос
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в августе вырос до 51,1 пункта с 50,9 пункта в июле, говорится в сообщении S&P Global. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя до 50,7 пункта.
