Индекс деловой активности в еврозоне в августе неожиданно вырос

2025-08-21T11:05+0300

экономика

промышленность

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в августе вырос до 51,1 пункта с 50,9 пункта в июле, говорится в сообщении S&P Global. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя до 50,7 пункта.

