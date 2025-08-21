Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии высказались об отправке военных на Украину - 21.08.2025
В Финляндии высказались об отправке военных на Украину
В Финляндии высказались об отправке военных на Украину - 21.08.2025, ПРАЙМ
В Финляндии высказались об отправке военных на Украину
Финляндия не планирует масштабной отправки военных на Украину в рамках гарантий безопасности, речь может идти об участии во вспомогательных мероприятиях, заявил | 21.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Финляндия не планирует масштабной отправки военных на Украину в рамках гарантий безопасности, речь может идти об участии во вспомогательных мероприятиях, заявил глава парламентского комитета по иностранным делам Йоханнес Коскинен. "Коалиция желающих" европейских стран, в которую входит Финляндия, выступает за введение вооруженных сил западных стран на Украину. Российские официальные лица неоднократно заявляли о неприемлемости размещения иностранного контингента, считая это провокационным шагом. "Финляндия как приграничное государство, конечно, не обязана отправлять войска в больших масштабах. Речь идёт скорее об участии во вспомогательных мероприятиях, к примеру, таких, как техническое обслуживание, предоставление экспертных заключений и обучение", - сказал Коскинен телерадиовещателю Yle. Как уточняет Yle, комитет по иностранным делам планирует в начале сентября заслушать мнение сил обороны и министерства иностранных дел по этому вопросу. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
украина, финляндия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, нато
Политика, УКРАИНА, ФИНЛЯНДИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО
11:44 21.08.2025
 
В Финляндии высказались об отправке военных на Украину

Коскинен: Финляндия не планирует масштабной отправки военных на Украину

© Фото : Wikimedia Commons/(WT-en) Yangtsefly" Флаг Финляндии
 Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
© Фото : Wikimedia Commons/(WT-en) Yangtsefly
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Финляндия не планирует масштабной отправки военных на Украину в рамках гарантий безопасности, речь может идти об участии во вспомогательных мероприятиях, заявил глава парламентского комитета по иностранным делам Йоханнес Коскинен.
"Коалиция желающих" европейских стран, в которую входит Финляндия, выступает за введение вооруженных сил западных стран на Украину. Российские официальные лица неоднократно заявляли о неприемлемости размещения иностранного контингента, считая это провокационным шагом.
"Финляндия как приграничное государство, конечно, не обязана отправлять войска в больших масштабах. Речь идёт скорее об участии во вспомогательных мероприятиях, к примеру, таких, как техническое обслуживание, предоставление экспертных заключений и обучение", - сказал Коскинен телерадиовещателю Yle.
Как уточняет Yle, комитет по иностранным делам планирует в начале сентября заслушать мнение сил обороны и министерства иностранных дел по этому вопросу.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
