В Финляндии высказались об отправке военных на Украину

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Финляндия не планирует масштабной отправки военных на Украину в рамках гарантий безопасности, речь может идти об участии во вспомогательных мероприятиях, заявил глава парламентского комитета по иностранным делам Йоханнес Коскинен. "Коалиция желающих" европейских стран, в которую входит Финляндия, выступает за введение вооруженных сил западных стран на Украину. Российские официальные лица неоднократно заявляли о неприемлемости размещения иностранного контингента, считая это провокационным шагом. "Финляндия как приграничное государство, конечно, не обязана отправлять войска в больших масштабах. Речь идёт скорее об участии во вспомогательных мероприятиях, к примеру, таких, как техническое обслуживание, предоставление экспертных заключений и обучение", - сказал Коскинен телерадиовещателю Yle. Как уточняет Yle, комитет по иностранным делам планирует в начале сентября заслушать мнение сил обороны и министерства иностранных дел по этому вопросу. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.

