ФРГ может продлить внешнее управление активами "Роснефти", пишет Reuters - 21.08.2025
Германия рассматривает возможность дополнительно продлить внешнее управление активами "Роснефти" в стране, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T18:22+0300
2025-08-21T18:22+0300
германия
роснефть
rosneft deutschland
федеральное сетевое агентство
в мире
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Германия рассматривает возможность дополнительно продлить внешнее управление активами "Роснефти" в стране, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Берлин рассматривает возможность продления управления немецкими активами "Роснефти" в шестой раз, ... поскольку попытки продать компанию затягиваются", - пишет агентство. Правительство ФРГ в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining &amp; Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. Как указывает агентство, ситуация с немецкими активами "Роснефти" наглядно демонстрирует трудности, с которыми сталкивается Германия в вопросах управления российскими активами в стране в период усиления переговоров вокруг прекращения украинского конфликта. Суд в Германии 14 марта 2023 года отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе. Кроме того, защита "Роснефти" в апреле того же года направила в минэкономики ФРГ требование о возмещении убытков от внешнего управления "дочек" компании в Германии, также был направлен иск против продления такого управления. В декабре 2023 года "Роснефть" подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление германского Федерального сетевого агентства. В октябре 2024 года Верховный земельный суд Дюссельдорфа также отклонил апелляцию компании "Роснефть", поданную против разрешения на продажу доли Shell в НПЗ Schwedt. В своем обосновании суд указал, что заявитель не имеет права требовать предотвращения таких действий со стороны руководства Rosneft Deutschland, а Shell, намеревающаяся продать свои доли, выполнила свои обязательства по предоставлению совладельцам долей возможности осуществить преимущественное право на покупку остальных долей. В марте этого года министерство экономики Германии продлило внешнее управление активами "Роснефти" до 10 сентября.
германия, роснефть, rosneft deutschland, федеральное сетевое агентство, в мире
ГЕРМАНИЯ, Роснефть, Rosneft Deutschland, Федеральное сетевое агентство, В мире
18:22 21.08.2025
 
ФРГ может продлить внешнее управление активами "Роснефти", пишет Reuters

Reuters: ФРГ может продлить внешнее управление активами "Роснефти" в шестой раз

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснефть"
Стенд компании Роснефть
Стенд компании "Роснефть". Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Германия рассматривает возможность дополнительно продлить внешнее управление активами "Роснефти" в стране, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Берлин рассматривает возможность продления управления немецкими активами "Роснефти" в шестой раз, ... поскольку попытки продать компанию затягиваются", - пишет агентство.
Правительство ФРГ в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге.
Как указывает агентство, ситуация с немецкими активами "Роснефти" наглядно демонстрирует трудности, с которыми сталкивается Германия в вопросах управления российскими активами в стране в период усиления переговоров вокруг прекращения украинского конфликта.
Суд в Германии 14 марта 2023 года отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе. Кроме того, защита "Роснефти" в апреле того же года направила в минэкономики ФРГ требование о возмещении убытков от внешнего управления "дочек" компании в Германии, также был направлен иск против продления такого управления.
В декабре 2023 года "Роснефть" подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление германского Федерального сетевого агентства.
В октябре 2024 года Верховный земельный суд Дюссельдорфа также отклонил апелляцию компании "Роснефть", поданную против разрешения на продажу доли Shell в НПЗ Schwedt. В своем обосновании суд указал, что заявитель не имеет права требовать предотвращения таких действий со стороны руководства Rosneft Deutschland, а Shell, намеревающаяся продать свои доли, выполнила свои обязательства по предоставлению совладельцам долей возможности осуществить преимущественное право на покупку остальных долей.
В марте этого года министерство экономики Германии продлило внешнее управление активами "Роснефти" до 10 сентября.
Арбитражный суд Москвы - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Суд перенес спор по иску структур "Транснефти" к "Роснефти"
18 августа, 12:01
 
ГЕРМАНИЯРоснефтьRosneft DeutschlandФедеральное сетевое агентствоВ мире
 
 
