Фьючерсы Уолл-стрит опускаются в ожидании статистики рынка труда в США
2025-08-21T14:55+0300
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг снижаются на ожидании данных о первичных заявках на пособие по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.46 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,32%, до 44 849 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,14%, до 23 292,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,2%, до 6 400,5 пункта. В четверг будут обнародованы еженедельные данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице в стране. Аналитики предполагают, что их значение за неделю по 16 августа выросло на 1 тысячу, до 225 тысяч заявок. А занятость наряду с инфляцией - два основных параметра, учитываемые Федеральной резервной системой США при планировании дальнейшей кредитно-денежной политики. Тем временем согласно опубликованному в четверг протоколу июльского заседания регулятора членам комитета по открытым рынкам ФРС США видится более целесообразным сохранение ограничительной политики в случае продолжительного ускорения инфляции, но при ухудшении ситуации на рынке труда страны и замедлении роста цен регулятор считает целесообразным ослабить свою политику. Акции американской розничной торговой сети Walmart снижаются до открытия основных торгов четверга более чем на 2,5% после выхода ее финансовых показателей за первое полугодие текущего финансового года. Квартальная выручка компании выросла на 4,8%, до 177,4 миллиарда долларов, а скорректированная прибыль на акцию составила 0,68 доллара при прогнозе в 0,74 доллара.
