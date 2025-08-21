https://1prime.ru/20250821/garantii-861032244.html

Экс-помощник Рейгана призвал не предоставлять гарантии безопасности Киеву

Экс-помощник Рейгана призвал не предоставлять гарантии безопасности Киеву

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. США не следует предоставлять Украине гарантии безопасности против России, Киев никогда не представлял для Вашингтона даже второстепенного интереса в области безопасности, считает бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу. "В любом случае Вашингтону не следует давать гарантий безопасности против России, обладающей ядерным оружием... Украина никогда не представляла для США даже второстепенного интереса в области безопасности", - написал Бэндоу в статье для журнала American Conservative. Как отмечает он, у США нет никаких оснований предоставлять какие-либо гарантии безопасности Украине. Бэндоу также подчеркнул, что за четыре дня президент США Дональд Трамп добился большего прогресса на пути к миру на Украине, чем бывший американский лидер Джо Байден за три года.

