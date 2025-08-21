Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-помощник Рейгана призвал не предоставлять гарантии безопасности Киеву - 21.08.2025
Политика
Экс-помощник Рейгана призвал не предоставлять гарантии безопасности Киеву
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. США не следует предоставлять Украине гарантии безопасности против России, Киев никогда не представлял для Вашингтона даже второстепенного интереса в области безопасности, считает бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу. "В любом случае Вашингтону не следует давать гарантий безопасности против России, обладающей ядерным оружием... Украина никогда не представляла для США даже второстепенного интереса в области безопасности", - написал Бэндоу в статье для журнала American Conservative. Как отмечает он, у США нет никаких оснований предоставлять какие-либо гарантии безопасности Украине. Бэндоу также подчеркнул, что за четыре дня президент США Дональд Трамп добился большего прогресса на пути к миру на Украине, чем бывший американский лидер Джо Байден за три года.
10:36 21.08.2025 (обновлено: 11:02 21.08.2025)
 
Экс-помощник Рейгана призвал не предоставлять гарантии безопасности Киеву

Бэндоу: США не следует предоставлять Киеву гарантии безопасности против России

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. США не следует предоставлять Украине гарантии безопасности против России, Киев никогда не представлял для Вашингтона даже второстепенного интереса в области безопасности, считает бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.
"В любом случае Вашингтону не следует давать гарантий безопасности против России, обладающей ядерным оружием... Украина никогда не представляла для США даже второстепенного интереса в области безопасности", - написал Бэндоу в статье для журнала American Conservative.
Как отмечает он, у США нет никаких оснований предоставлять какие-либо гарантии безопасности Украине.
Бэндоу также подчеркнул, что за четыре дня президент США Дональд Трамп добился большего прогресса на пути к миру на Украине, чем бывший американский лидер Джо Байден за три года.
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
СМИ: Евросоюз продвигается к созданию гарантий безопасности для Киева
Вчера, 14:24
 
Политика
 
 
