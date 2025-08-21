https://1prime.ru/20250821/garantii-861032244.html
Экс-помощник Рейгана призвал не предоставлять гарантии безопасности Киеву
Экс-помощник Рейгана призвал не предоставлять гарантии безопасности Киеву - 21.08.2025, ПРАЙМ
Экс-помощник Рейгана призвал не предоставлять гарантии безопасности Киеву
США не следует предоставлять Украине гарантии безопасности против России, Киев никогда не представлял для Вашингтона даже второстепенного интереса в области... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T10:36+0300
2025-08-21T10:36+0300
2025-08-21T11:02+0300
политика
россия
украина
сша
вашингтон
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_0:113:1514:965_1920x0_80_0_0_87efc8738ddb870ca7ec77d31a0a7e7b.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. США не следует предоставлять Украине гарантии безопасности против России, Киев никогда не представлял для Вашингтона даже второстепенного интереса в области безопасности, считает бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу. "В любом случае Вашингтону не следует давать гарантий безопасности против России, обладающей ядерным оружием... Украина никогда не представляла для США даже второстепенного интереса в области безопасности", - написал Бэндоу в статье для журнала American Conservative. Как отмечает он, у США нет никаких оснований предоставлять какие-либо гарантии безопасности Украине. Бэндоу также подчеркнул, что за четыре дня президент США Дональд Трамп добился большего прогресса на пути к миру на Украине, чем бывший американский лидер Джо Байден за три года.
https://1prime.ru/20250820/garantii-860982636.html
украина
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_39:0:1476:1078_1920x0_80_0_0_f807cb35ae61340ddad8b94f19d409e1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, вашингтон
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, ВАШИНГТОН
Экс-помощник Рейгана призвал не предоставлять гарантии безопасности Киеву
Бэндоу: США не следует предоставлять Киеву гарантии безопасности против России
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. США не следует предоставлять Украине гарантии безопасности против России, Киев никогда не представлял для Вашингтона даже второстепенного интереса в области безопасности, считает бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.
"В любом случае Вашингтону не следует давать гарантий безопасности против России, обладающей ядерным оружием... Украина никогда не представляла для США даже второстепенного интереса в области безопасности", - написал Бэндоу в статье для журнала American Conservative.
Как отмечает он, у США нет никаких оснований предоставлять какие-либо гарантии безопасности Украине.
Бэндоу также подчеркнул, что за четыре дня президент США Дональд Трамп добился большего прогресса на пути к миру на Украине, чем бывший американский лидер Джо Байден за три года.
СМИ: Евросоюз продвигается к созданию гарантий безопасности для Киева