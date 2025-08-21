Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Запад разработал военные варианты поддержки переговоров по Украине - 21.08.2025
Политика
СМИ: Запад разработал военные варианты поддержки переговоров по Украине
Главы военных ведомств Соединенных Штатов и ЕС завершили разработку военных вариантов обеспечения гарантий безопасности для Украины, пишет агентство Reuters.
МОСКВА, 21 августа – ПРАЙМ. Главы военных ведомств Соединенных Штатов и ЕС завершили разработку военных вариантов обеспечения гарантий безопасности для Украины, пишет агентство Reuters."Эти варианты будут представлены соответствующим советникам по национальной безопасности каждой страны для надлежащего рассмотрения в рамках текущих дипломатических усилий", — пишет издание со ссылкой на документ.Одним из вариантов была отправка европейских войск на Украину, с "передачей командования и контроля США", утверждает агентство.В понедельник американский президент Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.Агентство Bloomberg позже передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Украины будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
20:15 21.08.2025 (обновлено: 20:35 21.08.2025)
 
СМИ: Запад разработал военные варианты поддержки переговоров по Украине

Reuters: США и ЕС разработали военные варианты по гарантиям безопасности Украине

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США. Архивное фото
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
МОСКВА, 21 августа – ПРАЙМ. Главы военных ведомств Соединенных Штатов и ЕС завершили разработку военных вариантов обеспечения гарантий безопасности для Украины, пишет агентство Reuters.
"Эти варианты будут представлены соответствующим советникам по национальной безопасности каждой страны для надлежащего рассмотрения в рамках текущих дипломатических усилий", — пишет издание со ссылкой на документ.
Одним из вариантов была отправка европейских войск на Украину, с "передачей командования и контроля США", утверждает агентство.
В понедельник американский президент Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Агентство Bloomberg позже передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Украины будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
