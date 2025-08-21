Биржевые цены на газ в Европе продолжили рост

https://1prime.ru/20250821/gaz-861027493.html
21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром увеличиваются примерно на 1% после прибавки на 3% накануне, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 386,9 доллара (+0,7%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.16 мск их стоимость составляет 389,2 доллара (+1,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 384,3 доллара за тысячу кубометров. В среду биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 3%, и последние фьючерсы торговались по 388 долларов за тысячу кубометров. А еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром увеличиваются примерно на 1% после прибавки на 3% накануне, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 386,9 доллара (+0,7%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.16 мск их стоимость составляет 389,2 доллара (+1,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 384,3 доллара за тысячу кубометров.
В среду биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 3%, и последние фьючерсы торговались по 388 долларов за тысячу кубометров.
А еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
