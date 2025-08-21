Армия Израиля начала наступление на Газу

https://1prime.ru/20250821/gaza-861016715.html
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на город Газы и контролирует его окраины, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на представителя армии бригадного генерала Эффи Дефрина. "ЦАХАЛ начал первые шаги по вторжению в город Газа", - сообщает издание. По словам представителя, армия контролирует окраины города.
