Армия Израиля начала наступление на Газу - 21.08.2025
Армия Израиля начала наступление на Газу
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на город Газы и контролирует его окраины, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на представителя армии... | 21.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на город Газы и контролирует его окраины, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на представителя армии бригадного генерала Эффи Дефрина. "ЦАХАЛ начал первые шаги по вторжению в город Газа", - сообщает издание. По словам представителя, армия контролирует окраины города.
2025
00:24 21.08.2025 (обновлено: 00:25 21.08.2025)
 
Армия Израиля начала наступление на Газу

© РИА Новости . Тарек Алиян | Перейти в медиабанкОбстрел зданий в палестинском городе Газа
Обстрел зданий в палестинском городе Газа. Архивное фото
© РИА Новости . Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на город Газы и контролирует его окраины, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на представителя армии бригадного генерала Эффи Дефрина.
"ЦАХАЛ начал первые шаги по вторжению в город Газа", - сообщает издание.
По словам представителя, армия контролирует окраины города.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
