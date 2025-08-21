Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава "Росатома" поблагодарил работников атомной отрасли - 21.08.2025
Глава "Росатома" поблагодарил работников атомной отрасли
2025-08-21T00:28+0300
2025-08-21T00:28+0300
экономика
россия
общество
нижний новгород
рф
алексей лихачев
росатом
Н.НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Самоотверженный труд работников атомной отрасли закладывает основу будущего благополучия России, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв. Он выступил на прошедшем в среду в Нижнем Новгороде торжественном мероприятии по случаю 80-летия атомной отрасли РФ. "Главное чувство, которое у меня есть сегодня, - это чувство благодарности. Благодарности тем, кто 80 лет назад решил задачи в разрушенной войной стране. Тем, кто, рискуя жизнью и здоровьем, спас нашу страну, сберег великую Победу нашей Родины. Тем, кто строил АЭС в России за рубежом, тем, кто исследовал материю и занимался добычей урана", - сказал Лихачёв. "Огромная благодарность и низкий поклон нашим ветеранам. Они сегодня в строю, они сегодня продолжают двигаться вместе с нами вперед", - добавил он. Не меньший вклад в сегодняшнее развитие страны вносит нынешнее поколение отечественных атомщиков, отметил Лихачёв. "Огромное спасибо за ваш самоотверженный, мужественный труд!... Вы - герои нашего времени. В вашей работе - основа будущего благополучия нашей страны. И сегодня, как никогда, чувствуется эта великая связь времен", - подчеркнул глава "Росатома".
нижний новгород
рф
Н.НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Самоотверженный труд работников атомной отрасли закладывает основу будущего благополучия России, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв.
Он выступил на прошедшем в среду в Нижнем Новгороде торжественном мероприятии по случаю 80-летия атомной отрасли РФ.
"Главное чувство, которое у меня есть сегодня, - это чувство благодарности. Благодарности тем, кто 80 лет назад решил задачи в разрушенной войной стране. Тем, кто, рискуя жизнью и здоровьем, спас нашу страну, сберег великую Победу нашей Родины. Тем, кто строил АЭС в России за рубежом, тем, кто исследовал материю и занимался добычей урана", - сказал Лихачёв.
"Огромная благодарность и низкий поклон нашим ветеранам. Они сегодня в строю, они сегодня продолжают двигаться вместе с нами вперед", - добавил он.
Не меньший вклад в сегодняшнее развитие страны вносит нынешнее поколение отечественных атомщиков, отметил Лихачёв.
"Огромное спасибо за ваш самоотверженный, мужественный труд!... Вы - герои нашего времени. В вашей работе - основа будущего благополучия нашей страны. И сегодня, как никогда, чувствуется эта великая связь времен", - подчеркнул глава "Росатома".
 
