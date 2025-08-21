https://1prime.ru/20250821/gruziya-861017338.html

СМИ: CША не стали поддерживать осуждение России в ООН

Внимание грузинского журнала Tabula привлек тот факт, что Соединенные Штаты в первый раз воздержались от осуждения России за события в Грузии 2008 года.

2025-08-21T01:39+0300

россия

южная осетия

грузия

сша

оон

МОСКВА, 21 августа — РИА Новости. Внимание грузинского журнала Tabula привлек тот факт, что Соединенные Штаты в первый раз воздержались от осуждения России за события в Грузии 2008 года. Согласно публикации, в 17-ю годовщину августовского конфликта 2008 года несколько членов Совета Безопасности ООН выразили осуждение действий России. Однако в этом году США не приняли участия в подписании соответствующего заявления. "Примечательно, что это первый случай, когда США не вошли в число подписавших подобное заявление", — указано в материале. Заявление подписали такие страны-члены СБ ООН, как Дания, Франция, Греция, Великобритания и Словения, а также Латвия, которая вскоре станет непостоянным членом Совета. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года начала обстрел Южной Осетии с применением установок "Град". В результате атаки грузинских сил сильно пострадала столица республики, город Цхинвал. В ответ на это, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых имели российское гражданство, Россия ввела свои войска в регион и за пять дней вытеснила грузинских военных. 26 августа того же года Москва признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии, подчеркнув, что данное решение отражает существующую действительность и не подлежит пересмотру. Грузия продолжает считать Южную Осетию и Абхазию своими регионами и не признает их независимость.

2025

