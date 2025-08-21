https://1prime.ru/20250821/gruziya-861017338.html
СМИ: CША не стали поддерживать осуждение России в ООН
СМИ: CША не стали поддерживать осуждение России в ООН - 21.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: CША не стали поддерживать осуждение России в ООН
Внимание грузинского журнала Tabula привлек тот факт, что Соединенные Штаты в первый раз воздержались от осуждения России за события в Грузии 2008 года. | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T01:39+0300
2025-08-21T01:39+0300
2025-08-21T01:39+0300
россия
южная осетия
грузия
сша
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859861260_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_f083d14d1fadd0005e948713d9aeb092.jpg
МОСКВА, 21 августа — РИА Новости. Внимание грузинского журнала Tabula привлек тот факт, что Соединенные Штаты в первый раз воздержались от осуждения России за события в Грузии 2008 года. Согласно публикации, в 17-ю годовщину августовского конфликта 2008 года несколько членов Совета Безопасности ООН выразили осуждение действий России. Однако в этом году США не приняли участия в подписании соответствующего заявления. "Примечательно, что это первый случай, когда США не вошли в число подписавших подобное заявление", — указано в материале. Заявление подписали такие страны-члены СБ ООН, как Дания, Франция, Греция, Великобритания и Словения, а также Латвия, которая вскоре станет непостоянным членом Совета. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года начала обстрел Южной Осетии с применением установок "Град". В результате атаки грузинских сил сильно пострадала столица республики, город Цхинвал. В ответ на это, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых имели российское гражданство, Россия ввела свои войска в регион и за пять дней вытеснила грузинских военных. 26 августа того же года Москва признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии, подчеркнув, что данное решение отражает существующую действительность и не подлежит пересмотру. Грузия продолжает считать Южную Осетию и Абхазию своими регионами и не признает их независимость.
https://1prime.ru/20250820/gruziya-860977728.html
https://1prime.ru/20250715/gruziya-859491181.html
южная осетия
грузия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859861260_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_5735b47b124b9cec92ddf86bbedae2a7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, южная осетия, грузия, сша, оон
РОССИЯ, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, ГРУЗИЯ, США, ООН
СМИ: CША не стали поддерживать осуждение России в ООН
Tabula: США впервые не осудили Россию за конфликт в Грузии 2008 года