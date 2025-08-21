Иена дешевеет к доллару на данных по деловой активности в Японии

https://1prime.ru/20250821/iena-861023072.html
2025-08-21T08:31+0300
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару снижается в четверг утром после публикации предварительной оценки индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.20 мск курс доллара к иене растёт до 147,39 иены с уровня прошлого закрытия в 147,34 иены за доллар. Курс евро к доллару в то же время опускается до 1,1645 доллара с 1,1650 доллара за евро, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,05%, до 98,3 пункта. В августе, по предварительной оценке, композитный индекс деловой активности в Японии увеличился до 51,9 пункта с 51,6 пункта в июле, аналитики прогнозировали показатель на уровне 51,4 пункта. Для сферы услуг страны показатель опустился до 52,7 пункта с 53,6 пункта, для промышленности - вырос до 49,9 пункта с 48,9 пункта в июле, прогнозы составляли 52,8 пункта и 49 пунктов соответственно. Также рынки ожидают выход данных об инфляции в Японии в пятницу. Аналитики ожидают, что годовая инфляция в стране по итогам июля замедлилась до 3% с уровня 3,3% месяцем ранее.
