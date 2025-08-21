https://1prime.ru/20250821/ikea-861021308.html

IKEA не вернется на российский рынок в ближайшие три года

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Шведский бренд IKEA не вернется на российский рынок в ближайшие три года: компания была негативно настроена на то, чтобы остаться, рассказал РИА Новости президент Союза торговых центров Булат Шакиров. "По поводу возвращения на российский рынок шведы были максимально негативно настроены, они бросали магазины с товаром, ремонтом, поэтому я не верю в возвращение IKEA в горизонте трех лет", - сообщил он. В свою очередь вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин поделился с агентством, что держать бывшие площади IKEA "на всякий случай" под возможное возвращение никто не собирается. "Возврат западных операторов упирается в снятие ключевых барьеров по платежам и логистике: пока такого триггера нет, рыночная логика - быстрое замещение и диверсификация якорей", - объяснил он. Поэтому, по его словам, по оставшимся площадям сейчас идет точечное наполнение: где-то появляется крупный склад и ПВЗ с экспресс-доставкой, где-то - сочетание фитнеса, детских кластеров и локальных мебельных операторов. Итог для посетителя простой: места, где раньше стояли гипермаркеты, возвращаются в оборот - с новым функционалом и более устойчивой экономикой для ТЦ. IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов, большая часть из которых располагалась в Московском регионе. В марте 2022 года компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем. К осени 2023 года IKEA продала свои российские фабрики, торговые центры "Мега" выкупил Газпромбанк, товарные остатки приобрел "Яндекс Маркет". Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Президент РФ в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.

