СМИ: забор на границе с Россией построят максимально близко к линии границы

2025-08-21T14:02+0300

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Забор, который Финляндия возводит на границе с Россией, будет построен максимально близко к линии границы. Об этом говорится в статье Iltalehti со ссылкой на замкомандира пограничного отряда Северной Карелии Микко Каллинена. "Забор будет построен максимально близко к восточной границе (границе с Россией - ред.), насколько это технически возможно. На государственной границе имеется 10-метровый промежуток, и забор будет построен максимально близко к нему", - говорится в сообщении. Согласно планам, ограждение будет возведено с учетом 10-метрового приграничного промежутка. Проект включает не только сам забор, высоту которого ранее решили увеличить до 4,5 метров, но и сопутствующую инфраструктуру: патрульную дорогу, а также комплекс технического наблюдения с видеокамерами, датчиками и системой оповещения.Основные работы будут сосредоточены на юго-восточном участке границы, где расположены наиболее загруженные пункты пропуска. При этом в Хельсинки не планируют строить забор на всей протяженности российско-финской границы, которая составляет почти 1300 километров.Реализация проекта запланирована на несколько лет. Ожидается, что основная часть ограждения будет готова в 2025 году, а полное завершение работ намечено на 2026-й.

