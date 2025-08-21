СМИ: забор на границе с Россией построят максимально близко к линии границы

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-21T14:02+0300
2025-08-21T14:07+0300
политика
россия
финляндия
запад
дмитрий песков
мария захарова
ес
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Забор, который Финляндия возводит на границе с Россией, будет построен максимально близко к линии границы. Об этом говорится в статье Iltalehti со ссылкой на замкомандира пограничного отряда Северной Карелии Микко Каллинена. "Забор будет построен максимально близко к восточной границе (границе с Россией - ред.), насколько это технически возможно. На государственной границе имеется 10-метровый промежуток, и забор будет построен максимально близко к нему", - говорится в сообщении. Согласно планам, ограждение будет возведено с учетом 10-метрового приграничного промежутка. Проект включает не только сам забор, высоту которого ранее решили увеличить до 4,5 метров, но и сопутствующую инфраструктуру: патрульную дорогу, а также комплекс технического наблюдения с видеокамерами, датчиками и системой оповещения.Основные работы будут сосредоточены на юго-восточном участке границы, где расположены наиболее загруженные пункты пропуска. При этом в Хельсинки не планируют строить забор на всей протяженности российско-финской границы, которая составляет почти 1300 километров.Реализация проекта запланирована на несколько лет. Ожидается, что основная часть ограждения будет готова в 2025 году, а полное завершение работ намечено на 2026-й.
россия, финляндия, запад, дмитрий песков, мария захарова, ес
Политика, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ЗАПАД, Дмитрий Песков, Мария Захарова, ЕС
14:02 21.08.2025 (обновлено: 14:07 21.08.2025)
 
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Забор, который Финляндия возводит на границе с Россией, будет построен максимально близко к линии границы. Об этом говорится в статье Iltalehti со ссылкой на замкомандира пограничного отряда Северной Карелии Микко Каллинена.
"Забор будет построен максимально близко к восточной границе (границе с Россией - ред.), насколько это технически возможно. На государственной границе имеется 10-метровый промежуток, и забор будет построен максимально близко к нему", - говорится в сообщении.
Согласно планам, ограждение будет возведено с учетом 10-метрового приграничного промежутка. Проект включает не только сам забор, высоту которого ранее решили увеличить до 4,5 метров, но и сопутствующую инфраструктуру: патрульную дорогу, а также комплекс технического наблюдения с видеокамерами, датчиками и системой оповещения.
Основные работы будут сосредоточены на юго-восточном участке границы, где расположены наиболее загруженные пункты пропуска. При этом в Хельсинки не планируют строить забор на всей протяженности российско-финской границы, которая составляет почти 1300 километров.
Реализация проекта запланирована на несколько лет. Ожидается, что основная часть ограждения будет готова в 2025 году, а полное завершение работ намечено на 2026-й.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
Финляндия завершила строительство второго участка забора на границе с РФ
24 июня, 16:49
 
