https://1prime.ru/20250821/import-861044873.html
Власти Эстонии ввели запрет на импорт изобутана из России и Белоруссии
Власти Эстонии ввели запрет на импорт изобутана из России и Белоруссии - 21.08.2025, ПРАЙМ
Власти Эстонии ввели запрет на импорт изобутана из России и Белоруссии
Власти Эстонии ввели запрет на импорт изобутана из России и Белоруссии, заявил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна. | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T14:22+0300
2025-08-21T14:22+0300
2025-08-21T14:22+0300
энергетика
бизнес
россия
запад
эстония
белоруссия
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859920432_0:938:2048:2090_1920x0_80_0_0_62ca44789613f5b8e62425ecf535dc49.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Власти Эстонии ввели запрет на импорт изобутана из России и Белоруссии, заявил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна. "Мы утвердили постановление о запрете импорта изобутана из России и Беларуси. Проще говоря, это бутан", - приводит телерадиокомпания ERR слова министра. Цахкна отметил, что Эстония добивается введения подобного запрета на уровне всего Евросоюза. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20250819/ukraina-860937099.html
запад
эстония
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859920432_0:746:2048:2282_1920x0_80_0_0_375a857d9a26418244b5dad98e4fa9bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, запад, эстония, белоруссия, владимир путин, ес
Энергетика, Бизнес, РОССИЯ, ЗАПАД, ЭСТОНИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, ЕС
Власти Эстонии ввели запрет на импорт изобутана из России и Белоруссии
Глава МИД Эстонии: страна запретила импорт изобутана из России и Белоруссии
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Власти Эстонии ввели запрет на импорт изобутана из России и Белоруссии, заявил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна.
"Мы утвердили постановление о запрете импорта изобутана из России и Беларуси. Проще говоря, это бутан", - приводит телерадиокомпания ERR слова министра.
Цахкна отметил, что Эстония добивается введения подобного запрета на уровне всего Евросоюза.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
В Эстонии бизнесмена обвинили в присвоении собранных для ВСУ средств