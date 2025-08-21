Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Эстонии ввели запрет на импорт изобутана из России и Белоруссии - 21.08.2025
Власти Эстонии ввели запрет на импорт изобутана из России и Белоруссии
Власти Эстонии ввели запрет на импорт изобутана из России и Белоруссии - 21.08.2025, ПРАЙМ
Власти Эстонии ввели запрет на импорт изобутана из России и Белоруссии
Власти Эстонии ввели запрет на импорт изобутана из России и Белоруссии, заявил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна. | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T14:22+0300
2025-08-21T14:22+0300
энергетика
бизнес
россия
запад
эстония
белоруссия
владимир путин
ес
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Власти Эстонии ввели запрет на импорт изобутана из России и Белоруссии, заявил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна. "Мы утвердили постановление о запрете импорта изобутана из России и Беларуси. Проще говоря, это бутан", - приводит телерадиокомпания ERR слова министра. Цахкна отметил, что Эстония добивается введения подобного запрета на уровне всего Евросоюза. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
запад
эстония
белоруссия
бизнес, россия, запад, эстония, белоруссия, владимир путин, ес
Энергетика, Бизнес, РОССИЯ, ЗАПАД, ЭСТОНИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, ЕС
Власти Эстонии ввели запрет на импорт изобутана из России и Белоруссии

Глава МИД Эстонии: страна запретила импорт изобутана из России и Белоруссии

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Власти Эстонии ввели запрет на импорт изобутана из России и Белоруссии, заявил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна.
"Мы утвердили постановление о запрете импорта изобутана из России и Беларуси. Проще говоря, это бутан", - приводит телерадиокомпания ERR слова министра.
Цахкна отметил, что Эстония добивается введения подобного запрета на уровне всего Евросоюза.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Энергетика
 
 
Заголовок открываемого материала