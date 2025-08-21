https://1prime.ru/20250821/import-861044873.html

Власти Эстонии ввели запрет на импорт изобутана из России и Белоруссии

21.08.2025

Власти Эстонии ввели запрет на импорт изобутана из России и Белоруссии

Власти Эстонии ввели запрет на импорт изобутана из России и Белоруссии, заявил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна. | 21.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Власти Эстонии ввели запрет на импорт изобутана из России и Белоруссии, заявил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна. "Мы утвердили постановление о запрете импорта изобутана из России и Беларуси. Проще говоря, это бутан", - приводит телерадиокомпания ERR слова министра. Цахкна отметил, что Эстония добивается введения подобного запрета на уровне всего Евросоюза. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

