Страну, где пройдет "Интервидение", определят руководители делегаций - 21.08.2025
Страну, где пройдет "Интервидение", определят руководители делегаций
Страну, где пройдет "Интервидение", определят руководители делегаций - 21.08.2025, ПРАЙМ
Страну, где пройдет "Интервидение", определят руководители делегаций
Страну, где в следующий раз пройдет музыкальный конкурс "Интервидение", определят руководители официальных делегаций, их решение не будет зависеть от того, кто... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T02:53+0300
2025-08-21T02:53+0300
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Страну, где в следующий раз пройдет музыкальный конкурс "Интервидение", определят руководители официальных делегаций, их решение не будет зависеть от того, кто победит в конкурсе в этом году, сообщил РИА Новости специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Место проведения следующего "Интервидения" выберут не так, как на многих конкурсах, когда победитель, который представляет ту или иную страну, определяет, где будет проводиться следующий конкурс. Это будет абсолютно свободный разговор руководителей официальных делегаций, которые в конце концов будут принимать решение", - сказал он, комментируя принцип определения страны, в которой пройдет следующий конкурс. Ранее Швыдкой подтвердил, что проведение конкурса в разных странах заложено в самой концепции "Интервидения", а также предположил, что в следующем году он может пройти в Китае. Конкурс будет проводиться ежегодно, добавил он. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman.
02:53 21.08.2025
 
Страну, где пройдет "Интервидение", определят руководители делегаций

Швыдкой: страну, где пройдет "Интервидение", определят руководители официальных делегаций

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Страну, где в следующий раз пройдет музыкальный конкурс "Интервидение", определят руководители официальных делегаций, их решение не будет зависеть от того, кто победит в конкурсе в этом году, сообщил РИА Новости специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Место проведения следующего "Интервидения" выберут не так, как на многих конкурсах, когда победитель, который представляет ту или иную страну, определяет, где будет проводиться следующий конкурс. Это будет абсолютно свободный разговор руководителей официальных делегаций, которые в конце концов будут принимать решение", - сказал он, комментируя принцип определения страны, в которой пройдет следующий конкурс.
Ранее Швыдкой подтвердил, что проведение конкурса в разных странах заложено в самой концепции "Интервидения", а также предположил, что в следующем году он может пройти в Китае. Конкурс будет проводиться ежегодно, добавил он.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman.
 
