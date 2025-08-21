https://1prime.ru/20250821/ispaniya-861066136.html

Популярные пляжи подверглись нашествию опасных существ

Популярные пляжи подверглись нашествию опасных существ - 21.08.2025, ПРАЙМ

Популярные пляжи подверглись нашествию опасных существ

В Испании закрыли доступ на пляж для туристов из-за появления опасных морских слизней, сообщает Daily Mail. | 21.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. В Испании закрыли доступ на пляж для туристов из-за появления опасных морских слизней, сообщает Daily Mail."Туристам запретили входить в воду на участке побережья длиной более 11 километров из-за редких морских существ, чьи укусы могут быть смертельно опасными", — отмечается в статье.В мэрии города Гуардамар-дель-Сегура подтвердили, что приказ о запрете захода в море будет действовать до последующего уведомления.Морской слизень, также известный как "голубой дракон", представляет собой моллюска яркого окраса, обитающего в теплых водах. Укус этого существа может вызывать у человека серьёзное недомогание, включая тошноту и острые аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока.В июле появились сообщения о появлении "голубых драконов" в море у острова Пхукет. Отмечается, что слизня заметили впервые после двухлетнего отсутствия.

испания

пхукет

