Популярные пляжи подверглись нашествию опасных существ - 21.08.2025
Популярные пляжи подверглись нашествию опасных существ
В Испании закрыли доступ на пляж для туристов из-за появления опасных морских слизней, сообщает Daily Mail. | 21.08.2025
2025-08-21T21:14+0300
2025-08-21T21:15+0300
туризм
испания
пхукет
МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. В Испании закрыли доступ на пляж для туристов из-за появления опасных морских слизней, сообщает Daily Mail."Туристам запретили входить в воду на участке побережья длиной более 11 километров из-за редких морских существ, чьи укусы могут быть смертельно опасными", — отмечается в статье.В мэрии города Гуардамар-дель-Сегура подтвердили, что приказ о запрете захода в море будет действовать до последующего уведомления.Морской слизень, также известный как "голубой дракон", представляет собой моллюска яркого окраса, обитающего в теплых водах. Укус этого существа может вызывать у человека серьёзное недомогание, включая тошноту и острые аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока.В июле появились сообщения о появлении "голубых драконов" в море у острова Пхукет. Отмечается, что слизня заметили впервые после двухлетнего отсутствия.
испания
пхукет
1920
1920
true
туризм, испания, пхукет
Туризм, ИСПАНИЯ, ПХУКЕТ
21:14 21.08.2025 (обновлено: 21:15 21.08.2025)
 
Популярные пляжи подверглись нашествию опасных существ

Daily Mail: пляжи в Испании закрывают из-за нашествия опасных моллюсков

© Unsplash/Artem ZhukovПляж в Испании
Пляж в Испании
Пляж в Испании. Архивное фото
© Unsplash/Artem Zhukov
МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. В Испании закрыли доступ на пляж для туристов из-за появления опасных морских слизней, сообщает Daily Mail.
"Туристам запретили входить в воду на участке побережья длиной более 11 километров из-за редких морских существ, чьи укусы могут быть смертельно опасными", — отмечается в статье.
В мэрии города Гуардамар-дель-Сегура подтвердили, что приказ о запрете захода в море будет действовать до последующего уведомления.
Морской слизень, также известный как "голубой дракон", представляет собой моллюска яркого окраса, обитающего в теплых водах. Укус этого существа может вызывать у человека серьёзное недомогание, включая тошноту и острые аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока.
В июле появились сообщения о появлении "голубых драконов" в море у острова Пхукет. Отмечается, что слизня заметили впервые после двухлетнего отсутствия.
