Популярные пляжи подверглись нашествию опасных существ

МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. В Испании закрыли доступ на пляж для туристов из-за появления опасных морских слизней, сообщает Daily Mail."Туристам запретили входить в воду на участке побережья длиной более 11 километров из-за редких морских существ, чьи укусы могут быть смертельно опасными", — отмечается в статье.В мэрии города Гуардамар-дель-Сегура подтвердили, что приказ о запрете захода в море будет действовать до последующего уведомления.Морской слизень, также известный как "голубой дракон", представляет собой моллюска яркого окраса, обитающего в теплых водах. Укус этого существа может вызывать у человека серьёзное недомогание, включая тошноту и острые аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока.В июле появились сообщения о появлении "голубых драконов" в море у острова Пхукет. Отмечается, что слизня заметили впервые после двухлетнего отсутствия.
