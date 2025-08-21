https://1prime.ru/20250821/ivanov-861050886.html

ГП потребовала изъять у Тимура Иванова имущество на 1,2 миллиарда рублей

ГП потребовала изъять у Тимура Иванова имущество на 1,2 миллиарда рублей - 21.08.2025, ПРАЙМ

ГП потребовала изъять у Тимура Иванова имущество на 1,2 миллиарда рублей

Генеральная прокуратура РФ требует обратить в доход государства 24 земельных участка, 13 мотоциклов, 23 машины, 42 пары часов, драгоценности, антикварное... | 21.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-21T16:07+0300

2025-08-21T16:07+0300

2025-08-21T16:07+0300

россия

общество

москва

оаэ

тимур иванов

фнс россии

альфа-банк

втб

chevrolet

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859679376_0:182:2990:1864_1920x0_80_0_0_61de296662fb40c5d9b4e4c51829f3a1.jpg

МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ требует обратить в доход государства 24 земельных участка, 13 мотоциклов, 23 машины, 42 пары часов, драгоценности, антикварное оружие, принадлежащие экс-замминистра Тимуру Иванову, его родственникам и доверенным лицам общей стоимостью более чем на 1,2 миллиарда рублей, следует из искового заявления ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости. Ответчиками по иску выступают Тимур Иванов, бывшая супруга Светлана Захарова, его отец Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, его водитель Андрей Петров, а также ООО "Дворянское гнездо", ООО "Гермес-Техно", ООО "Волжский берег", ООО "Агрокомплекс Русское Село", ООО "Гринэнерджи". Как уточняется в документе, сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. Это дело пока до суда не дошло, а по делу растрате экс-замминистра был приговорен в июле к 13 годам колонии. ОБОГАЩЕНИЕ ВО ВРЕД ИНТЕРЕСАМ СТРАНЫ Согласно материалам дела, Иванов занимал пост замминистра обороны РФ с мая 2016 до апреля 2024 года и по закону был обязан представлять сведения о доходах и расходах, а также соблюдать установленные запреты и ограничения. В частности, ему было запрещено заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой, заниматься бизнесом (в том числе через доверенных лиц) и получать любые вознаграждения. Как следует из справок о доходах, приведенных в иске, Иванов с 2016 по 2024 годы заработал 136 миллионов 894 тысячи рублей, его супруга Светлана Иванова (с ней он состоял в браке до 2022 года) – 274 миллиона 810 тысяч рублей. Надзорное ведомство установило, что с 2022 по 2024 год, согласно данным налоговой службы, официальный доход Ивановой составил 668,6 тысячи рублей. Светлана Иванова в 2025 году сменила фамилию на Захарову. А Тимур Иванов после развода стал жить с Марией Китаевой. После проверки имущественного положения последней выяснилось, что с 2001 по 2024 годы она заработала 17,9 миллиона рублей. При этом информация о ее доходах в 2016-2022 годах у ФНС отсутствует, но за 2023 год общая сумма дохода составила 1,7 миллиона рублей. "Проверкой сведений Иванова Т.В. о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016-2024 годы выявлены факты совершения им коррупционного правонарушения, возникновения неурегулированного конфликта интересов по службе и явного несоответствия расходов полученным им доходам... Став с 23.05.2016 заместителем министра обороны Российской Федерации, Иванов Т.В. решил использовать свои полномочия вопреки интересам службы, во вред обществу и государству с целью личного обогащения как своего, так и своих родственников", - подчеркивается в иске. ДОМА, МАШИНЫ, ЯТАГАНЫ В ходе обысков у Иванова были обнаружены предметы, представляющие значительную материальную ценность, на 235,8 миллиона рублей. А также наличность: 281,8 миллиона рублей, чуть более 360 тысяч долларов (32,7 миллиона рублей по действовавшему курсу), 191,5 тысячи евро (чуть более 19 миллионов рублей), 100 тысяч дирхамов ОАЭ (2,5 миллиона рублей), а также почти 2,5 миллиона рублей на счетах в Альфа-Банке, ВТБ и Сбербанке. Среди предметов, изъятых в ходе обыска, оказались, например, 170 ювелирных изделий и представляющих культурную ценность 30 картин, 10 книг, 26 единиц оружия и 44 пары часов. Кроме того, сообщается в иске, Иванов приобрел 15 объектов недвижимости на 235,152 миллиона рублей. Это жилой дом площадью 344,8 квадратных метра и стоимостью 8,8 миллиона рублей в подмосковном поселке Архангельское; жилое помещение на улице Поварской в Москве площадью 317,2 квадратных метра стоимостью 115,9 миллиона рублей. Есть среди покупок и земельные участки: например, два из них в Карелии (один площадью около 5 тысяч квадратных метров, второй – 1,5 тысячи), восемь участков в Одинцовском округе Подмосковья, участок в Красногорском округе, жилой дом в подмосковной деревне Раздоры площадью почти 800 квадратных метров за 31,9 миллиона рублей. Также Иванову принадлежит автомобиль ЗИС 1949 года выпуска и мотоцикл Harley Davidson. Среди найденных у него предметов роскоши есть 8 наименований ружей и пистолетов и 16 наименований мечей, шпаг, стилетов и ятаганов, указывается в иске. КОМУ ОН ДОВЕРЯЛ Как следует из иска, часть имущества Иванов оформлял на своих родственников и доверенных людей. Отмечается, что делал он это, чтобы скрыть "свое реальное имущественное положение". Так, на своего отца Вадима Иванова он оформил Cadillac Escalade (9,7 миллиона рублей, 2021 года выпуска), мотоциклы MV Agusta Brutale (2,7 миллиона рублей) и Triumph Thunderbird Storm (200 тысяч рублей). На бывшую супругу записаны четыре автомобиля общей стоимостью 31,3 миллиона рублей: Bentley Continental GT, Mercedes Benz V 220, Chevrolet Suburban и Chevrolet Express. На своего водителя Андрея Петрова Иванов зарегистрировал ГАЗ 1967 года стоимостью 200 тысяч рублей и Mersedec-Benz G63 стоимостью 1 миллион рублей. "Помимо названных доверенных лиц Иванов Т.В. в нарушение законодательства о противодействии коррупции являлся фактическим собственником ООО "Дворянское гнездо", ООО "Волжский берег" и ООО "Гермес-Техно" и их имущества", - уточняется в иске. Например, "Волжскому берегу" принадлежит 11 земельных участков в Тверской области. А на гендиректора этой фирмы Сергея Бородина, который наряду с Ивановым обвиняется в получении взяток, оформлено имущество, фактически принадлежащее экс-замминистра и оценивающееся в 114,2 миллиона рублей. На ООО "Дворянское гнездо" Иванов оформил два помещения в Москве, одно стоимостью 136 миллионов рублей, второе – почти 72,8 миллиона рублей. А на "Гермес-Техно" оформлены автомобили и мотоциклы общей стоимостью 57,4 миллиона рублей. "Прокурорской проверкой установлено наличие у Иванова Т.В. имущества общей стоимостью 1 239 158 434,29 рублей, что многократно превышает сумму его дохода за 2016-2024 годы и указывает на его получение из не предусмотренных законом источников", - сообщается в иске. ГЕНПРОКУРАТУРА ТРЕБУЕТ "Прошу обратить в доход Российской Федерации следующее имущество, зарегистрированное на Иванова Т.В.", – говорится в иске. Согласно документу, Генеральная прокуратура РФ требует изъять у бывшего замминистра обороны зарегистрированные на него 11 земельных участков, дом и нежилое помещение, автомобиль, изъятые при обыске драгоценности, картины, книги и деньги (в том числе на счетах в банках), 42 пары часов. Кроме того, в исковом заявлении содержится требование обратить в доход государства имущество, оформленное на родственников и доверенных лиц. У бывшей жены – четыре иномарки, у отца - машину и два мотоцикла, у водителя – два автомобиля. У Бородина – доли на 14 помещений и участков в Москве. А также два помещения, зарегистрированные на ООО "Дворянское гнездо", и 14 машин и 10 мотоциклов ООО "Гермес-Техно". Как следует из иска, надзорное ведомство просит обратить в доход государства 24 земельных участка, 23 автомобиля и 13 мотоциклов, де-факто принадлежащих Иванову. В качестве обеспечительных мер Генеральная прокуратура РФ просит наложить арест и запретить собственникам распоряжаться данным имуществом. "Изъятие такого имущества является последствием получения доходов от коррупционной деятельности, указывает на бессмысленность его приобретения на незаконные доходы и бесперспективность коррупционного поведения… Генеральный прокурор РФ и подчиненные обязаны координировать деятельность правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализовывать иные полномочия в области противодействия коррупции, установленные федеральными законами", - подчеркивается в иске.

https://1prime.ru/20250820/sud-861008129.html

москва

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , москва, оаэ, тимур иванов, фнс россии, альфа-банк, втб, chevrolet