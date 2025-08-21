https://1prime.ru/20250821/izrail-861071303.html

Нетаньяху утвердил планы по захвату Газы

Нетаньяху утвердил планы по захвату Газы - 21.08.2025, ПРАЙМ

Нетаньяху утвердил планы по захвату Газы

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому... | 21.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-21T21:20+0300

2025-08-21T21:20+0300

2025-08-21T23:39+0300

израиль

газа

египет

биньямин нетаньяху

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859984816_0:188:400:413_1920x0_80_0_0_5181394e54b8925382a2bb370b742150.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 авг - ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС, сообщил РИА Новости советник офиса премьера Дмитрий Гендельман. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня посетил дивизию Газы, где утвердил планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому террористической организации ХАМАС. Глава правительства подчеркнул решимость Израиля завершить войну на условиях, приемлемых для государства, и одновременно поручил начать немедленные переговоры об освобождении всех заложников", - заявил Гендельман. Ранее в четверг Нетаньяху заявил, что разгром ХАМАС и освобождение израильских заложников - "это две задачи, которые идут рука об руку". В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа, а пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к этой операции. Военные добавили, что 20 тысяч уже призванных резервистов получат уведомления о продлении текущего срока службы. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщало, что операция Израиля по захвату города Газа продлится до 2026 года, а на пике маневров в ней будут задействовано до 130 тысяч резервистов. Израиль объявил о планах захватить город Газа параллельно с продолжающимися переговорами через посредников о прекращении огня в палестинском анклаве в обмен на освобождение израильских заложников. Египетский источник в понедельник объявил РИА Новости, что ХАМАС согласилось на переданное 17 августа предложение от Египта и Катара о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта с Израилем, а также об освобождении половины израильских заложников в обмен на часть палестинских заключенных. Израиль еще не дал свой ответ на данное предложение.

https://1prime.ru/20250802/khamas-860248324.html

израиль

газа

египет

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

израиль, газа, египет, биньямин нетаньяху, в мире