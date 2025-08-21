https://1prime.ru/20250821/jurist-861017791.html

Юрист рассказала, могут ли лишить прав за превышение скорости

Юрист рассказала, могут ли лишить прав за превышение скорости

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Превышение скорости на 60 километров в час и более может стать причиной для лишения прав, рассказала РИА Новости член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Кристина Каганюк. "Серьезное превышение скорости (от 60 километров в час) также может стать основанием для лишения (прав - ред.) даже при первом нарушении. Ну, и конечно, за оставление места ДТП лишают до 1,5 года", - рассказала юрист. Она также отметила, что за пьяную езду или отказ от освидетельствования сразу лишают прав на срок до 2 лет. Также у водителя могу забрать удостоверение за выезд на встречную полосу или железнодорожные пути, хотя в данном случае иногда ограничиваются крупным штрафом.

