В Канаде заявили о стремлении снизить зависимость от США

В Канаде заявили о стремлении снизить зависимость от США

2025-08-21T09:55+0300

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Канада старается снизить экономическую зависимость от США за счет связей с Северной Европой, заявила министр промышленности Канады Мелани Жоли. "Мы знаем, что чрезмерно зависим (от США ) в торговле. Мы знаем, что нам необходимо больше инвестировать в нашу армию, потому что она недостаточно финансируется многие десятилетия… Наша оборонно-промышленная стратегия позволяет нам инвестировать больше в ЕС и диверсифицировать наши экономические партнерства с ключевыми странами в Европе, включая Швецию и Финляндию", - заявила Жоли в интервью газете Financial Times. Газета отмечает, что в ходе своего визита в Швецию Жоли посетила производство оборонной компании Saab, а также технологической фирмы Ericsson. Она также дала старт производству ледокола на принадлежащей Канаде верфи в Финляндии. Ранее финский МИД сообщил, что главы МИД Финляндии и Канады Элина Валтонен и Анита Ананд договорились о стратегическом партнерстве в области внешней политики и безопасности.

