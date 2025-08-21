Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Канаде заявили о стремлении снизить зависимость от США - 21.08.2025
В Канаде заявили о стремлении снизить зависимость от США
В Канаде заявили о стремлении снизить зависимость от США - 21.08.2025, ПРАЙМ
В Канаде заявили о стремлении снизить зависимость от США
Канада старается снизить экономическую зависимость от США за счет связей с Северной Европой, заявила министр промышленности Канады Мелани Жоли. | 21.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Канада старается снизить экономическую зависимость от США за счет связей с Северной Европой, заявила министр промышленности Канады Мелани Жоли. "Мы знаем, что чрезмерно зависим (от США ) в торговле. Мы знаем, что нам необходимо больше инвестировать в нашу армию, потому что она недостаточно финансируется многие десятилетия… Наша оборонно-промышленная стратегия позволяет нам инвестировать больше в ЕС и диверсифицировать наши экономические партнерства с ключевыми странами в Европе, включая Швецию и Финляндию", - заявила Жоли в интервью газете Financial Times. Газета отмечает, что в ходе своего визита в Швецию Жоли посетила производство оборонной компании Saab, а также технологической фирмы Ericsson. Она также дала старт производству ледокола на принадлежащей Канаде верфи в Финляндии. Ранее финский МИД сообщил, что главы МИД Финляндии и Канады Элина Валтонен и Анита Ананд договорились о стратегическом партнерстве в области внешней политики и безопасности.
канада
сша
швеция
1920
1920
true
канада, сша, швеция, мид, ес, financial times
Экономика, КАНАДА, США, ШВЕЦИЯ, МИД, ЕС, Financial Times
09:55 21.08.2025
 
В Канаде заявили о стремлении снизить зависимость от США

Министр промышленности Жоли: Канада стремится снизить зависимость от США

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Канада старается снизить экономическую зависимость от США за счет связей с Северной Европой, заявила министр промышленности Канады Мелани Жоли.
"Мы знаем, что чрезмерно зависим (от США ) в торговле. Мы знаем, что нам необходимо больше инвестировать в нашу армию, потому что она недостаточно финансируется многие десятилетия… Наша оборонно-промышленная стратегия позволяет нам инвестировать больше в ЕС и диверсифицировать наши экономические партнерства с ключевыми странами в Европе, включая Швецию и Финляндию", - заявила Жоли в интервью газете Financial Times.
Газета отмечает, что в ходе своего визита в Швецию Жоли посетила производство оборонной компании Saab, а также технологической фирмы Ericsson. Она также дала старт производству ледокола на принадлежащей Канаде верфи в Финляндии.
Ранее финский МИД сообщил, что главы МИД Финляндии и Канады Элина Валтонен и Анита Ананд договорились о стратегическом партнерстве в области внешней политики и безопасности.
Экономика КАНАДА США ШВЕЦИЯ МИД ЕС Financial Times
 
 
Заголовок открываемого материала