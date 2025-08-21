Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Капитан "Ямала" назвала "величайшим доверием" свое назначение - 21.08.2025
https://1prime.ru/20250821/kapitan-861017639.html
Капитан "Ямала" назвала "величайшим доверием" свое назначение
2025-08-21T02:01+0300
2025-08-21T02:01+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861017639.jpg?1755730901
Н.НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Новый капитан российского атомного ледокола "Ямал" Марина Старовойтова назвала "величайшим доверием" свое назначение на эту должность. Старовойтова стала первой женщиной-капитаном атомного ледокола. О назначении Старовойтовой капитаном "Ямала" объявили на торжественном мероприятии в честь 80-летия атомной отрасли, прошедшем в Нижнем Новгороде. "Это величайшее доверие... Это огромная ответственность. Капитан - прежде всего ответственность перед экипажем, перед теми, кто доверил тебе ледокол, перед самой профессией", - сказала Старовойтова журналистам. Свою карьеру в море Старовойтова начала на атомоходе "Советский Союз" в должности дневальной. Затем девушка пошла работать на торговые суда, учиться, после чего вернулась в атомный ледокольный флот с дипломом старшего помощника капитана. Родным для нее стал атомоход "Ямал": здесь ее назначили старпомом, а теперь и капитаном.
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
Энергетика, Экономика, НИЖНИЙ НОВГОРОД
02:01 21.08.2025
 
Капитан "Ямала" назвала "величайшим доверием" свое назначение

Капитан "Ямала" Старовойтова назвала назначение на эту должность величайшим доверием

Заголовок открываемого материала