Россия в июле прекратила импорт картофеля из Грузии

Россия в июле прекратила импорт картофеля из Грузии - 21.08.2025, ПРАЙМ

Россия в июле прекратила импорт картофеля из Грузии

Россия в июле остановила импорт картофеля из Грузии после девяти месяцев непрерывных покупок, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы. | 21.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-21T08:07+0300

2025-08-21T08:07+0300

2025-08-21T08:07+0300

экономика

россия

сельское хозяйство

грузия

китай

евростат

минсельхоз

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия в июле остановила импорт картофеля из Грузии после девяти месяцев непрерывных покупок, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы. Россия начала ввозить картофель на постоянной основе в октябре прошлого года, при этом пика импорт достиг в апреле. Затем закупки начали замедляться. В июле же впервые грузинское ведомство не сообщило об экспорте картофеля в Россию. Одновременно Россия в июле сократила импорт картофеля из Китая - до 6,9 миллиона долларов, что в 1,8 раза меньше уровня июня, сообщало ранее РИА Новости на основании анализа данных Евростата. Это может быть связано с ожиданиями лучшего урожая картофеля в России, чем в прошлом году. По данным Минсельхоза на середину июля, урожай раннего картофеля в России вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – до 240 тысяч тонн.

грузия

китай

2025

Новости

ru-RU

россия, сельское хозяйство, грузия, китай, евростат, минсельхоз