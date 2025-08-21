Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в июле прекратила импорт картофеля из Грузии - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250821/kartofel-861021902.html
Россия в июле прекратила импорт картофеля из Грузии
Россия в июле прекратила импорт картофеля из Грузии - 21.08.2025, ПРАЙМ
Россия в июле прекратила импорт картофеля из Грузии
Россия в июле остановила импорт картофеля из Грузии после девяти месяцев непрерывных покупок, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы. | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T08:07+0300
2025-08-21T08:07+0300
экономика
россия
сельское хозяйство
грузия
китай
евростат
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75423/34/754233417_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_42bebec6ef383f986d30ca839c592dc3.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия в июле остановила импорт картофеля из Грузии после девяти месяцев непрерывных покупок, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы. Россия начала ввозить картофель на постоянной основе в октябре прошлого года, при этом пика импорт достиг в апреле. Затем закупки начали замедляться. В июле же впервые грузинское ведомство не сообщило об экспорте картофеля в Россию. Одновременно Россия в июле сократила импорт картофеля из Китая - до 6,9 миллиона долларов, что в 1,8 раза меньше уровня июня, сообщало ранее РИА Новости на основании анализа данных Евростата. Это может быть связано с ожиданиями лучшего урожая картофеля в России, чем в прошлом году. По данным Минсельхоза на середину июля, урожай раннего картофеля в России вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – до 240 тысяч тонн.
https://1prime.ru/20250820/rossiya--860978897.html
грузия
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75423/34/754233417_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_bbf81c698f85aac8aa25e91d89c1278a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сельское хозяйство, грузия, китай, евростат, минсельхоз
Экономика, РОССИЯ, Сельское хозяйство, ГРУЗИЯ, КИТАЙ, Евростат, Минсельхоз
08:07 21.08.2025
 
Россия в июле прекратила импорт картофеля из Грузии

Россия остановила импорт картофеля из Грузии после 9 месяцев непрерывных покупок

Картофель
Картофель
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия в июле остановила импорт картофеля из Грузии после девяти месяцев непрерывных покупок, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы.
Россия начала ввозить картофель на постоянной основе в октябре прошлого года, при этом пика импорт достиг в апреле. Затем закупки начали замедляться. В июле же впервые грузинское ведомство не сообщило об экспорте картофеля в Россию.
Одновременно Россия в июле сократила импорт картофеля из Китая - до 6,9 миллиона долларов, что в 1,8 раза меньше уровня июня, сообщало ранее РИА Новости на основании анализа данных Евростата.
Это может быть связано с ожиданиями лучшего урожая картофеля в России, чем в прошлом году. По данным Минсельхоза на середину июля, урожай раннего картофеля в России вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – до 240 тысяч тонн.
Собранный картофель - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Россия нарастила импорт картофеля из Китая в четыре раза
Вчера, 13:37
 
ЭкономикаРОССИЯСельское хозяйствоГРУЗИЯКИТАЙЕвростатМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала