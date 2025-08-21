https://1prime.ru/20250821/kartofel-861021902.html
Россия в июле прекратила импорт картофеля из Грузии
Россия в июле прекратила импорт картофеля из Грузии - 21.08.2025, ПРАЙМ
Россия в июле прекратила импорт картофеля из Грузии
Россия в июле остановила импорт картофеля из Грузии после девяти месяцев непрерывных покупок, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы. | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T08:07+0300
2025-08-21T08:07+0300
2025-08-21T08:07+0300
экономика
россия
сельское хозяйство
грузия
китай
евростат
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75423/34/754233417_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_42bebec6ef383f986d30ca839c592dc3.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия в июле остановила импорт картофеля из Грузии после девяти месяцев непрерывных покупок, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы. Россия начала ввозить картофель на постоянной основе в октябре прошлого года, при этом пика импорт достиг в апреле. Затем закупки начали замедляться. В июле же впервые грузинское ведомство не сообщило об экспорте картофеля в Россию. Одновременно Россия в июле сократила импорт картофеля из Китая - до 6,9 миллиона долларов, что в 1,8 раза меньше уровня июня, сообщало ранее РИА Новости на основании анализа данных Евростата. Это может быть связано с ожиданиями лучшего урожая картофеля в России, чем в прошлом году. По данным Минсельхоза на середину июля, урожай раннего картофеля в России вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – до 240 тысяч тонн.
https://1prime.ru/20250820/rossiya--860978897.html
грузия
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75423/34/754233417_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_bbf81c698f85aac8aa25e91d89c1278a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сельское хозяйство, грузия, китай, евростат, минсельхоз
Экономика, РОССИЯ, Сельское хозяйство, ГРУЗИЯ, КИТАЙ, Евростат, Минсельхоз
Россия в июле прекратила импорт картофеля из Грузии
Россия остановила импорт картофеля из Грузии после 9 месяцев непрерывных покупок
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия в июле остановила импорт картофеля из Грузии после девяти месяцев непрерывных покупок, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы.
Россия начала ввозить картофель на постоянной основе в октябре прошлого года, при этом пика импорт достиг в апреле. Затем закупки начали замедляться. В июле же впервые грузинское ведомство не сообщило об экспорте картофеля в Россию.
Одновременно Россия в июле сократила импорт картофеля из Китая - до 6,9 миллиона долларов, что в 1,8 раза меньше уровня июня, сообщало ранее РИА Новости на основании анализа данных Евростата.
Это может быть связано с ожиданиями лучшего урожая картофеля в России, чем в прошлом году. По данным Минсельхоза на середину июля, урожай раннего картофеля в России вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – до 240 тысяч тонн.
Россия нарастила импорт картофеля из Китая в четыре раза