Bloomberg назвал саммит на Аляске катастрофой для Украины

2025-08-21T13:24+0300
2025-08-21T13:24+0300
2025-08-21T13:24+0300
политика
сша
украина
россия
саммит
аляска
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Саммит лидеров России и США на Аляске обернулся стратегическим провалом для Украины, сообщает агентство Bloomberg.В понедельник в Белом доме президент США Дональд Трамп принимал Владимира Зеленского и глав стран ЕС. Во время этой встречи Трамп подчеркнул, что все конфликты, в разрешении которых он участвовал, были урегулированы без предварительного соглашения о прекращении огня.Агентство обращает внимание на успехи российских войск на поле боя и отмечает, что среди украинцев снизились надежды на возвращение территорий силовым путем. По мнению Bloomberg, в этом контексте прекращение огня, от идеи которого Трамп отказался после саммита на Аляске, могло бы иметь важное значение для Киева."Вот почему двусторонний саммит Трампа на Аляске стал стратегической катастрофой для Украины и ее союзников", - пишет агентство. 15 августа на Аляске Путин и Трамп обсудили пути решения украинского конфликта. Переговоры проходили в узком составе в формате "три на три" и длились два часа 45 минут. Со стороны России участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ.
Саммит лидеров России и США на Аляске обернулся стратегическим провалом для Украины, сообщает агентство Bloomberg
.
В понедельник в Белом доме президент США Дональд Трамп принимал Владимира Зеленского и глав стран ЕС. Во время этой встречи Трамп подчеркнул, что все конфликты, в разрешении которых он участвовал, были урегулированы без предварительного соглашения о прекращении огня.
Агентство обращает внимание на успехи российских войск на поле боя и отмечает, что среди украинцев снизились надежды на возвращение территорий силовым путем. По мнению Bloomberg, в этом контексте прекращение огня, от идеи которого Трамп отказался после саммита на Аляске, могло бы иметь важное значение для Киева.
"Вот почему двусторонний саммит Трампа на Аляске стал стратегической катастрофой для Украины и ее союзников", - пишет агентство.
15 августа на Аляске Путин и Трамп обсудили пути решения украинского конфликта. Переговоры проходили в узком составе в формате "три на три" и длились два часа 45 минут. Со стороны России участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.
