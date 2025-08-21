Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Bloomberg назвал саммит на Аляске катастрофой для Украины - 21.08.2025
Политика
Bloomberg назвал саммит на Аляске катастрофой для Украины
Bloomberg назвал саммит на Аляске катастрофой для Украины - 21.08.2025, ПРАЙМ
Bloomberg назвал саммит на Аляске катастрофой для Украины
Саммит лидеров России и США на Аляске обернулся стратегическим провалом для Украины, сообщает агентство Bloomberg. | 21.08.2025, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860785318_0:69:3397:1980_1920x0_80_0_0_105746d0b4cb8329a31c35addcef0f0b.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Саммит лидеров России и США на Аляске обернулся стратегическим провалом для Украины, сообщает агентство Bloomberg.В понедельник в Белом доме президент США Дональд Трамп принимал Владимира Зеленского и глав стран ЕС. Во время этой встречи Трамп подчеркнул, что все конфликты, в разрешении которых он участвовал, были урегулированы без предварительного соглашения о прекращении огня.Агентство обращает внимание на успехи российских войск на поле боя и отмечает, что среди украинцев снизились надежды на возвращение территорий силовым путем. По мнению Bloomberg, в этом контексте прекращение огня, от идеи которого Трамп отказался после саммита на Аляске, могло бы иметь важное значение для Киева."Вот почему двусторонний саммит Трампа на Аляске стал стратегической катастрофой для Украины и ее союзников", - пишет агентство. 15 августа на Аляске Путин и Трамп обсудили пути решения украинского конфликта. Переговоры проходили в узком составе в формате "три на три" и длились два часа 45 минут. Со стороны России участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.
13:24 21.08.2025
 
Bloomberg назвал саммит на Аляске катастрофой для Украины

Bloomberg: саммит Трампа и Путина стал стратегической катастрофой для Украины

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВстреча президентов России и США на Аляске
Встреча президентов России и США на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Саммит лидеров России и США на Аляске обернулся стратегическим провалом для Украины, сообщает агентство Bloomberg.
В понедельник в Белом доме президент США Дональд Трамп принимал Владимира Зеленского и глав стран ЕС. Во время этой встречи Трамп подчеркнул, что все конфликты, в разрешении которых он участвовал, были урегулированы без предварительного соглашения о прекращении огня.
Агентство обращает внимание на успехи российских войск на поле боя и отмечает, что среди украинцев снизились надежды на возвращение территорий силовым путем. По мнению Bloomberg, в этом контексте прекращение огня, от идеи которого Трамп отказался после саммита на Аляске, могло бы иметь важное значение для Киева.
"Вот почему двусторонний саммит Трампа на Аляске стал стратегической катастрофой для Украины и ее союзников", - пишет агентство.
15 августа на Аляске Путин и Трамп обсудили пути решения украинского конфликта. Переговоры проходили в узком составе в формате "три на три" и длились два часа 45 минут. Со стороны России участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.
Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Пушков предположил, что могут использовать США для давления на Киев
13:09
 
