Катырин рассказал, кто может вернуться в Россию из США

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Тенденция к потеплению российско-американских отношений создает возможности для возвращения в Россию американских брендов, и первыми могут стать IT- и телеком-компании, производители электроники и микроэлектроники, компании из сферы текстильной промышленности, такое мнение высказал РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Полагаю, на фоне тенденции на потепление российско-американских отношений, что мы все наблюдаем, можно ожидать постепенного возвращения брендов на российский рынок. ...Первыми, на мой взгляд, в этом случае начнут возвращаться, например, IT- и телеком-компании, производители электроники и микроэлектроники, текстильной промышленности. Но это не одномоментный процесс, он может занять несколько лет", - сказал он. Глава ТПП РФ напомнил, что, по подсчетам правительства РФ, в начале 2022 года на российском рынке было представлено 350 крупных американских компаний, и 66 из них приняли решение уйти из России, то есть порядка 19%. "Цифры товарооборота между Россией и США пока не очень впечатляющие. В первом полугодии 2025 года объем взаимной торговли составил 2,8 миллиарда долларов, увеличившись на треть. В целом можно считать это достаточно низким показателем по сравнению с 36 миллиардами долларов за весь 2021 год. Однако предпосылки и потенциал для наращивания имеются", - заключил собеседник агентства. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.

