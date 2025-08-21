Экспорт товаров в КНР из Приангарья в 2024 году вырос почти на 17 процентов

https://1prime.ru/20250821/kitay-861065774.html

ИРКУТСК, 21 авг - ПРАЙМ. Экспорт товаров в Китай из Иркутской области в 2024 году увеличился почти на 17%, главным образом за счет увеличения поставок товаров топливно-энергетического комплекса, сообщает пресс-службы правительства Приангарья. Итоги совместной работы по развитию торгово-экономических отношений обсудили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный консул Китайской Народной Республики в Иркутске господин Ли Хай. Генеральный консул завершает дипломатическую миссию в Иркутске, и глава региона поблагодарил его за содействие и личный вклад в развитие двусторонних отношений. "Уже на протяжении ряда лет Китай занимает первое место среди ведущих торговых партнеров Иркутской области с долей во внешнеторговом обороте около 80%. Внешнеторговый оборот между Иркутской областью и Китаем показал уверенный рост, по итогам 2024 года этот показатель увеличился на 22,5%. По итогам 2024 года на 16,8 % увеличился экспорт, в основном за счет увеличения поставок товаров топливно-энергетического комплекса, алюминия, гелия и руды", - говорится в сообщении. В 2024-2025 годах более 80 компаний Приангарья приняли участие в десяти совместных международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и бизнес-миссиях, по итогам которых заключено десять экспортных контрактов на сумму около 32 миллионов долларов, а также пять договорных документов. Губернатор отметил, что с участием генерального консула КНР в Иркутске господина Ли Хая были организованы официальные визиты в Иркутскую область высокопоставленных руководителей Китая и ряд крупных международных мероприятий.

