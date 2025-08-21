Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспорт китайских магнитов из редкоземельных металлов достиг максимума - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250821/knr-861055026.html
Экспорт китайских магнитов из редкоземельных металлов достиг максимума
Экспорт китайских магнитов из редкоземельных металлов достиг максимума - 21.08.2025, ПРАЙМ
Экспорт китайских магнитов из редкоземельных металлов достиг максимума
На фоне возобновления выдачи экспортных лицензий на редкоземельные металлы, экспорт китайских постоянных магнитов из редкоземельных металлов в июле достиг... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T17:28+0300
2025-08-21T17:28+0300
мировая экономика
китай
сша
германия
south china morning post
ес
apple
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. На фоне возобновления выдачи экспортных лицензий на редкоземельные металлы, экспорт китайских постоянных магнитов из редкоземельных металлов в июле достиг полугодового максимума, страны ЕС являются крупнейшими импортерами, сообщает газета South China Morning Post в четверг. В июне газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Китай согласился возобновить выдачу экспортных лицензий на редкоземельные металлы для американских автопроизводителей и промышленных предприятий, но ограничил срок действия этих разрешений шестью месяцами. Агентство Рейтер со ссылкой на источники также передало, что Китай не обязался предоставлять разрешение на экспорт некоторых специализированных редкоземельных магнитов, которые необходимы военным поставщикам США для истребителей и ракетных систем. "В прошлом месяце Китай экспортировал 5577 тонн постоянных магнитов, что на 75% больше, чем месяцем ранее. Европейский союз остался крупнейшим покупателем… было отправлено 2140 тонн, что составило 38% экспорта. Это на 57% больше трехкратного роста в июне, когда Китай заявил, что ускорит выдачу лицензий на экспорт постоянных магнитов",- пишет газета со ссылкой на данные китайской таможни. Сообщается, что Германия стала крупнейшим импортером в июле, закупив 1116 тонн, на 46% больше, чем в июне. США заняли второе место с 619 тоннами, на 76% больше, чем месяцем ранее. Газета отмечает, что Китай является крупнейшим производителем постоянных магнитов из редкоземельных металлов. Они являются важными компонентами электромобилей, ветряных турбин, смартфонов, самолетов и космических аппаратов. Согласно отчету аналитической компании Strategy Risks, Китай добывает около 70% мировых запасов редкоземельных металлов и располагает более 90% мировых мощностей по разделению и переработке наиболее ценных тяжелых редкоземельных металлов. South China Morning Post пишет, что западные страны обеспокоены доминированием Китая в этой отрасли и стараются диверсифицировать поставки. Так, ранее в августе власти Германии опубликовали план по получению не менее 30% постоянных магнитов для ветряков от альтернативных поставщиков к 2030 году, а к 2035 - не менее 50%. На данный момент 90% магнитов поставляет Китай. А компания Apple подписала контракт на 500 миллионов долларов на поставку постоянных магнитов и создание перерабатывающего завода с MP Materials, владельцем редкоземельного рудника Mountain Pass в Калифорнии.
https://1prime.ru/20250821/udobreniya-861051872.html
китай
сша
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_cc9b108d7e9c4b7935a815cd84e77d55.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, сша, германия, south china morning post, ес, apple
Мировая экономика, КИТАЙ, США, ГЕРМАНИЯ, South China Morning Post, ЕС, Apple
17:28 21.08.2025
 
Экспорт китайских магнитов из редкоземельных металлов достиг максимума

SCMP: экспорт китайских магнитов из редкоземельных металлов достиг максимума

© fotolia.com / Stripped PixelФлаг КНР
Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Флаг КНР. Архивное фото
© fotolia.com / Stripped Pixel
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. На фоне возобновления выдачи экспортных лицензий на редкоземельные металлы, экспорт китайских постоянных магнитов из редкоземельных металлов в июле достиг полугодового максимума, страны ЕС являются крупнейшими импортерами, сообщает газета South China Morning Post в четверг.
В июне газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Китай согласился возобновить выдачу экспортных лицензий на редкоземельные металлы для американских автопроизводителей и промышленных предприятий, но ограничил срок действия этих разрешений шестью месяцами. Агентство Рейтер со ссылкой на источники также передало, что Китай не обязался предоставлять разрешение на экспорт некоторых специализированных редкоземельных магнитов, которые необходимы военным поставщикам США для истребителей и ракетных систем.
"В прошлом месяце Китай экспортировал 5577 тонн постоянных магнитов, что на 75% больше, чем месяцем ранее. Европейский союз остался крупнейшим покупателем… было отправлено 2140 тонн, что составило 38% экспорта. Это на 57% больше трехкратного роста в июне, когда Китай заявил, что ускорит выдачу лицензий на экспорт постоянных магнитов",- пишет газета со ссылкой на данные китайской таможни.
Сообщается, что Германия стала крупнейшим импортером в июле, закупив 1116 тонн, на 46% больше, чем в июне. США заняли второе место с 619 тоннами, на 76% больше, чем месяцем ранее.
Газета отмечает, что Китай является крупнейшим производителем постоянных магнитов из редкоземельных металлов. Они являются важными компонентами электромобилей, ветряных турбин, смартфонов, самолетов и космических аппаратов. Согласно отчету аналитической компании Strategy Risks, Китай добывает около 70% мировых запасов редкоземельных металлов и располагает более 90% мировых мощностей по разделению и переработке наиболее ценных тяжелых редкоземельных металлов.
South China Morning Post пишет, что западные страны обеспокоены доминированием Китая в этой отрасли и стараются диверсифицировать поставки. Так, ранее в августе власти Германии опубликовали план по получению не менее 30% постоянных магнитов для ветряков от альтернативных поставщиков к 2030 году, а к 2035 - не менее 50%. На данный момент 90% магнитов поставляет Китай. А компания Apple подписала контракт на 500 миллионов долларов на поставку постоянных магнитов и создание перерабатывающего завода с MP Materials, владельцем редкоземельного рудника Mountain Pass в Калифорнии.
Мешки с минеральным удобрением - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
США увеличили экспорт удобрений в Китай почти в пять раз
16:24
 
Мировая экономикаКИТАЙСШАГЕРМАНИЯSouth China Morning PostЕСApple
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала