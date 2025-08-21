https://1prime.ru/20250821/knr-861055026.html

Экспорт китайских магнитов из редкоземельных металлов достиг максимума

2025-08-21

мировая экономика

китай

сша

германия

south china morning post

ес

apple

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. На фоне возобновления выдачи экспортных лицензий на редкоземельные металлы, экспорт китайских постоянных магнитов из редкоземельных металлов в июле достиг полугодового максимума, страны ЕС являются крупнейшими импортерами, сообщает газета South China Morning Post в четверг. В июне газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Китай согласился возобновить выдачу экспортных лицензий на редкоземельные металлы для американских автопроизводителей и промышленных предприятий, но ограничил срок действия этих разрешений шестью месяцами. Агентство Рейтер со ссылкой на источники также передало, что Китай не обязался предоставлять разрешение на экспорт некоторых специализированных редкоземельных магнитов, которые необходимы военным поставщикам США для истребителей и ракетных систем. "В прошлом месяце Китай экспортировал 5577 тонн постоянных магнитов, что на 75% больше, чем месяцем ранее. Европейский союз остался крупнейшим покупателем… было отправлено 2140 тонн, что составило 38% экспорта. Это на 57% больше трехкратного роста в июне, когда Китай заявил, что ускорит выдачу лицензий на экспорт постоянных магнитов",- пишет газета со ссылкой на данные китайской таможни. Сообщается, что Германия стала крупнейшим импортером в июле, закупив 1116 тонн, на 46% больше, чем в июне. США заняли второе место с 619 тоннами, на 76% больше, чем месяцем ранее. Газета отмечает, что Китай является крупнейшим производителем постоянных магнитов из редкоземельных металлов. Они являются важными компонентами электромобилей, ветряных турбин, смартфонов, самолетов и космических аппаратов. Согласно отчету аналитической компании Strategy Risks, Китай добывает около 70% мировых запасов редкоземельных металлов и располагает более 90% мировых мощностей по разделению и переработке наиболее ценных тяжелых редкоземельных металлов. South China Morning Post пишет, что западные страны обеспокоены доминированием Китая в этой отрасли и стараются диверсифицировать поставки. Так, ранее в августе власти Германии опубликовали план по получению не менее 30% постоянных магнитов для ветряков от альтернативных поставщиков к 2030 году, а к 2035 - не менее 50%. На данный момент 90% магнитов поставляет Китай. А компания Apple подписала контракт на 500 миллионов долларов на поставку постоянных магнитов и создание перерабатывающего завода с MP Materials, владельцем редкоземельного рудника Mountain Pass в Калифорнии.

