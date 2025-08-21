https://1prime.ru/20250821/kompanii-861020944.html

Названы компании, продающие товары только через сайт

Названы компании, продающие товары только через сайт - 21.08.2025, ПРАЙМ

Названы компании, продающие товары только через сайт

Более высокую долю повторных покупателей отмечают 40% компаний, продающих товары только через сайт интернет-магазина, у компаний, работающих исключительно через | 21.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-21T06:30+0300

2025-08-21T06:30+0300

2025-08-21T06:30+0300

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861020944.jpg?1755747015

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Более высокую долю повторных покупателей отмечают 40% компаний, продающих товары только через сайт интернет-магазина, у компаний, работающих исключительно через маркетплейсы, этот показатель составляет 19%, говорится в совместном исследовании аналитического центра НАФИ и союза электронной торговли, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Согласно исследованию 40% представителей e-commerce-бизнеса, которые продают товары только через сайт интернет-магазина, отмечают более высокую долю повторных покупателей. У компаний, работающих исключительно через маркетплейсы, этот показатель составляет 19%", - говорится в исследовании. Отмечается, что у тех, использует оба канала продаж, сайты демонстрируют более высокие показатели по узнаваемости бренда - 64% против 36% у маркетплейсов, LTV (постоянная ценность клиента) - 63% против 37%, NPS (потребительская лояльность) - 62% против 38%, доле повторных покупок - 54% против 46%, а также среднему доходу с клиента за год - 53% против 47%. "Среди основных причин выбора сайта в качестве основного канала продаж опрошенные представители бизнеса назвали привлечение новых клиентов (58%), доступ к широкой аудитории (52%) и возможность лучше удовлетворять запросы покупателей (40%)", - рассказали аналитики. Они также добавили, что к преимуществам сайтов интернет-магазинов относятся возможность укрепить доверие аудитории (39%) и лучше доносить ценности бренда (36%). "Маркетплейсы представители e-commerce бизнеса ценят за доверие покупателей (41%), трафик (40%), быстрый запуск продаж (37%) и решение логистических вопросов (31%)", - уточняется в исследовании. К числу преимуществ собственного интернет-магазина респонденты отнесли повышение узнаваемости и снижение зависимости от сторонних платформ - 33%, гибкость в привлечении трафика - 31%, следует из исследования. Среди недостатков выделяют необходимость самостоятельного привлечения трафика (32%), высокие затраты на IT-инфраструктуру (26%) и маркетинг (24%), а также сложности с быстрым стартом продаж и логистикой. Вместе с тем, 71% респондентов считают оптимальной комбинированную модель, сочетающую продажи и на сайте, и на маркетплейсах. Так маркетплейсы используют для охвата аудитории и повышения объемов продаж, соцсети - для узнаваемости, а сайт - для стабильной коммуникации с клиентами и максимизации прибыли. В исследовании приняли участие 502 представителя российских компаний, работающих в сфере электронной коммерции, в том числе не менее 20 респондентов из крупного и 50 из среднего бизнеса, осуществляющих торговлю через собственный сайт и/или маркетплейсы. Также эксперты провели 10 интервью с представителями компаний крупного бизнеса.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес