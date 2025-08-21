https://1prime.ru/20250821/kompanii-861020944.html
Названы компании, продающие товары только через сайт
Названы компании, продающие товары только через сайт
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Более высокую долю повторных покупателей отмечают 40% компаний, продающих товары только через сайт интернет-магазина, у компаний, работающих исключительно через маркетплейсы, этот показатель составляет 19%, говорится в совместном исследовании аналитического центра НАФИ и союза электронной торговли, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Согласно исследованию 40% представителей e-commerce-бизнеса, которые продают товары только через сайт интернет-магазина, отмечают более высокую долю повторных покупателей. У компаний, работающих исключительно через маркетплейсы, этот показатель составляет 19%", - говорится в исследовании.
Отмечается, что у тех, использует оба канала продаж, сайты демонстрируют более высокие показатели по узнаваемости бренда - 64% против 36% у маркетплейсов, LTV (постоянная ценность клиента) - 63% против 37%, NPS (потребительская лояльность) - 62% против 38%, доле повторных покупок - 54% против 46%, а также среднему доходу с клиента за год - 53% против 47%.
"Среди основных причин выбора сайта в качестве основного канала продаж опрошенные представители бизнеса назвали привлечение новых клиентов (58%), доступ к широкой аудитории (52%) и возможность лучше удовлетворять запросы покупателей (40%)", - рассказали аналитики.
Они также добавили, что к преимуществам сайтов интернет-магазинов относятся возможность укрепить доверие аудитории (39%) и лучше доносить ценности бренда (36%). "Маркетплейсы представители e-commerce бизнеса ценят за доверие покупателей (41%), трафик (40%), быстрый запуск продаж (37%) и решение логистических вопросов (31%)", - уточняется в исследовании.
К числу преимуществ собственного интернет-магазина респонденты отнесли повышение узнаваемости и снижение зависимости от сторонних платформ - 33%, гибкость в привлечении трафика - 31%, следует из исследования. Среди недостатков выделяют необходимость самостоятельного привлечения трафика (32%), высокие затраты на IT-инфраструктуру (26%) и маркетинг (24%), а также сложности с быстрым стартом продаж и логистикой.
Вместе с тем, 71% респондентов считают оптимальной комбинированную модель, сочетающую продажи и на сайте, и на маркетплейсах. Так маркетплейсы используют для охвата аудитории и повышения объемов продаж, соцсети - для узнаваемости, а сайт - для стабильной коммуникации с клиентами и максимизации прибыли.
В исследовании приняли участие 502 представителя российских компаний, работающих в сфере электронной коммерции, в том числе не менее 20 респондентов из крупного и 50 из среднего бизнеса, осуществляющих торговлю через собственный сайт и/или маркетплейсы. Также эксперты провели 10 интервью с представителями компаний крупного бизнеса.
