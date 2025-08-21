Совет директоров "Сибура" обсудит выплату дивидендов 27 августа

https://1prime.ru/20250821/kompanii-861061462.html
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Сибура" на заседании 27 августа обсудит вопрос выплаты дивидендов по итогам первого полугодия 2025 года, следует из сообщения компании. "Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.08.2025... Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента... Рекомендации общему собранию акционеров ПАО "Сибур Холдинг" по размеру дивиденда по акциям ПАО "Сибур Холдинг" и порядку его выплаты по результатам полугодия 2025 отчетного года", - говорится там. Ранее совет директоров "Сибура" планировал рассмотреть рекомендацию по дивидендам 4 августа.
