Совет директоров "Сибура" обсудит выплату дивидендов 27 августа - 21.08.2025
Совет директоров "Сибура" на заседании 27 августа обсудит вопрос выплаты дивидендов по итогам первого полугодия 2025 года, следует из сообщения компании.
2025-08-21T19:11+0300
2025-08-21T19:11+0300
россия
сибур
бизнес
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Сибура" на заседании 27 августа обсудит вопрос выплаты дивидендов по итогам первого полугодия 2025 года, следует из сообщения компании. "Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.08.2025... Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента... Рекомендации общему собранию акционеров ПАО "Сибур Холдинг" по размеру дивиденда по акциям ПАО "Сибур Холдинг" и порядку его выплаты по результатам полугодия 2025 отчетного года", - говорится там. Ранее совет директоров "Сибура" планировал рассмотреть рекомендацию по дивидендам 4 августа.
россия, сибур, бизнес
РОССИЯ, Сибур, Бизнес
19:11 21.08.2025
 
Совет директоров "Сибура" обсудит выплату дивидендов 27 августа

"Сибур" 27 августа обсудит выплату дивидендов по итогам I полугодия 2025 года

СИБУР . Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Сибура" на заседании 27 августа обсудит вопрос выплаты дивидендов по итогам первого полугодия 2025 года, следует из сообщения компании.
"Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.08.2025... Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента... Рекомендации общему собранию акционеров ПАО "Сибур Холдинг" по размеру дивиденда по акциям ПАО "Сибур Холдинг" и порядку его выплаты по результатам полугодия 2025 отчетного года", - говорится там.
Ранее совет директоров "Сибура" планировал рассмотреть рекомендацию по дивидендам 4 августа.
