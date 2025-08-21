https://1prime.ru/20250821/kompanii-861061462.html

Совет директоров "Сибура" обсудит выплату дивидендов 27 августа

Совет директоров "Сибура" обсудит выплату дивидендов 27 августа - 21.08.2025, ПРАЙМ

Совет директоров "Сибура" обсудит выплату дивидендов 27 августа

Совет директоров "Сибура" на заседании 27 августа обсудит вопрос выплаты дивидендов по итогам первого полугодия 2025 года, следует из сообщения компании. | 21.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-21T19:11+0300

2025-08-21T19:11+0300

2025-08-21T19:11+0300

россия

сибур

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75771/94/757719487_0:54:600:392_1920x0_80_0_0_ed935515ffba94e19df40d562b6c897d.jpg

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Сибура" на заседании 27 августа обсудит вопрос выплаты дивидендов по итогам первого полугодия 2025 года, следует из сообщения компании. "Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.08.2025... Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента... Рекомендации общему собранию акционеров ПАО "Сибур Холдинг" по размеру дивиденда по акциям ПАО "Сибур Холдинг" и порядку его выплаты по результатам полугодия 2025 отчетного года", - говорится там. Ранее совет директоров "Сибура" планировал рассмотреть рекомендацию по дивидендам 4 августа.

https://1prime.ru/20250820/ekonomika-861001214.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сибур, бизнес