https://1prime.ru/20250821/krym-861028547.html

Замглавы парламента Крыма пригласил Трампа на полуостров

Замглавы парламента Крыма пригласил Трампа на полуостров - 21.08.2025, ПРАЙМ

Замглавы парламента Крыма пригласил Трампа на полуостров

Визит американского лидера Дональда Трампа в Крым помог бы президенту США еще больше укрепить понимание того, что это исконно русская земля с одним из самых... | 21.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-21T09:55+0300

2025-08-21T09:55+0300

2025-08-21T09:55+0300

экономика

россия

крым

украина

сша

дональд трамп

сергей цеков

владимир путин

нато

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/84229/61/842296123_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_fd001da5addf2f88e7379649067665f1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. Визит американского лидера Дональда Трампа в Крым помог бы президенту США еще больше укрепить понимание того, что это исконно русская земля с одним из самых высоких уровней российского патриотизма, поделился мнением с РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков. Ранее Трамп в интервью журналисту Марку Левину назвал Крым прекрасным. При этом американский президент оговорился, сравнив Крым с огромным куском суши, размером с Техас, который выходит прямо в океан. До этого Трамп заявлял, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО, назвав это невозможным. "Если бы Трамп лично посетил Крым, то увидел своими глазами не только географические особенности и природные красоты полуострова, но и лично пообщался с крымчанами. Все это еще больше укрепило бы его понимание того, что Крым – это исконно русская земля, что уровень российского патриотизма на полуострове один из самых высочайших", - сказал Цеков. По его словам, Крым для России – это не просто красивая земля. "Это, в определенной степени, душа России, колыбель великого русского православия. Хорошо, что Трамп понимает, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Это исключено", - сказал Цеков. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://1prime.ru/20250820/tramp-860992812.html

крым

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, крым, украина, сша, дональд трамп, сергей цеков, владимир путин, нато, оон