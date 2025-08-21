Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Замглавы парламента Крыма пригласил Трампа на полуостров - 21.08.2025
https://1prime.ru/20250821/krym-861028547.html
Замглавы парламента Крыма пригласил Трампа на полуостров
Замглавы парламента Крыма пригласил Трампа на полуостров - 21.08.2025, ПРАЙМ
Замглавы парламента Крыма пригласил Трампа на полуостров
Визит американского лидера Дональда Трампа в Крым помог бы президенту США еще больше укрепить понимание того, что это исконно русская земля с одним из самых... | 21.08.2025, ПРАЙМ
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. Визит американского лидера Дональда Трампа в Крым помог бы президенту США еще больше укрепить понимание того, что это исконно русская земля с одним из самых высоких уровней российского патриотизма, поделился мнением с РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков. Ранее Трамп в интервью журналисту Марку Левину назвал Крым прекрасным. При этом американский президент оговорился, сравнив Крым с огромным куском суши, размером с Техас, который выходит прямо в океан. До этого Трамп заявлял, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО, назвав это невозможным. "Если бы Трамп лично посетил Крым, то увидел своими глазами не только географические особенности и природные красоты полуострова, но и лично пообщался с крымчанами. Все это еще больше укрепило бы его понимание того, что Крым – это исконно русская земля, что уровень российского патриотизма на полуострове один из самых высочайших", - сказал Цеков. По его словам, Крым для России – это не просто красивая земля. "Это, в определенной степени, душа России, колыбель великого русского православия. Хорошо, что Трамп понимает, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Это исключено", - сказал Цеков. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Замглавы парламента Крыма пригласил Трампа на полуостров

Цеков: визит Трампа в Крым укрепил бы понимание, что это исконно русская земля

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. Визит американского лидера Дональда Трампа в Крым помог бы президенту США еще больше укрепить понимание того, что это исконно русская земля с одним из самых высоких уровней российского патриотизма, поделился мнением с РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.
Ранее Трамп в интервью журналисту Марку Левину назвал Крым прекрасным. При этом американский президент оговорился, сравнив Крым с огромным куском суши, размером с Техас, который выходит прямо в океан. До этого Трамп заявлял, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО, назвав это невозможным.
"Если бы Трамп лично посетил Крым, то увидел своими глазами не только географические особенности и природные красоты полуострова, но и лично пообщался с крымчанами. Все это еще больше укрепило бы его понимание того, что Крым – это исконно русская земля, что уровень российского патриотизма на полуострове один из самых высочайших", - сказал Цеков.
По его словам, Крым для России – это не просто красивая земля.
"Это, в определенной степени, душа России, колыбель великого русского православия. Хорошо, что Трамп понимает, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Это исключено", - сказал Цеков.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
