Рубль в четверг снизился к юаню на 1 копейку

2025-08-21T19:07+0300

рынок

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль незначительно снизился к юаню на Московской бирже по итогам торгов четверга, следует из данных площадки.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1 копейку по отношению к предыдущему закрытию - до 11,16 рубля.Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.18 мск дорожал на 0,84%, до 67,4 доллара за баррель.Рубль теряет позицииЮань вырос на 0,13%. Курс китайской валюты в четверг двигался в диапазоне 11,14–11,18 рубля."Девальвационное движение в рубле приостановилось на фоне приближения налогового периода. Доллар периодически опускается к 80, юань – ближе к 11,1. Влиять на волатильность курса также могут геополитические перипетии. В целом фундаментальные факторы смещаются не в пользу рубля – ключевая ставка пошла вниз, импорт и спрос восстанавливаются, профицит платежного баланса снижается, госрасходы остаются высокими", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".В этих условиях локальная поддержка со стороны налогового периода, вероятно, способна только временно сдержать ослабление рубля, который может начать сдавать позиции с первых дней осени, добавил он."Пока нет четких фактов насчет геополитического компонента, настроения на внебирже будут меняться так же, как они меняются на этой неделе. Рубль никак не реагирует на перепады настроя на нефтяном рынке и почти не откликается на динамику проходящего сейчас налогового периода в РФ", - отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".Прогнозы"В случае позитивного развития геополитических событий рубль может возобновить укрепление… При этом многое будет зависеть от стратегических решений в области экономической политики и снятия ограничений на операции нерезидентов", - отмечает Наталья Ващелюк из УК "Первая".В конце недели ожидается доллар на уровне 79-81, юань - 11,05-11,25 рубля, рассказал Шепелев.

