Пограничник подорвался в Латвии на "антироссийской" мине, сообщили СМИ

Латвийский пограничник подорвался на одной из мин, которые власти установили для "сдерживания" России, сообщает SHOT. | 21.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Латвийский пограничник подорвался на одной из мин, которые власти установили для "сдерживания" России, сообщает SHOT."Пострадавшего (пограничника – прим. ред.) срочно госпитализировали с травмой, вызванной минным взрывом", — говорится в сообщении.По информации Telegram-канала, данный случай стал первым после того, как страны Прибалтики вышли из Оттавского договора, запрещающего использование противопехотных мин. Этот шаг был вызван якобы возросшей военной угрозой членам НАТО, которые граничат с Россией и Белоруссией.Оттавский договор запрещает применение, накопление, производство и распространение противопехотных мин, а также требует уничтожения существующих запасов. Договор был подписан 3 декабря 1997 года в канадской столице и вступил в силу 1 марта 1999 года. Министры обороны стран Балтии и Польши объявили о намерении выйти из Оттавского договора в марте 2025 года. Как заявила РИА Новости представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел, решение Польши, Латвии, Литвы и Эстонии выйти из соглашения о запрете противопехотных мин ослабляет защиту мирного населения от последствий военных конфликтов.

