Киев демонстрирует желание подорвать мирные усилия Трампа, заявил Лавров - 21.08.2025
Киев демонстрирует желание подорвать мирные усилия Трампа, заявил Лавров
2025-08-21T13:28+0300
2025-08-21T13:35+0300
МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиция Украины свидетельствует о желании Киева сорвать усилия США по урегулированию конфликта, в то время как Москва активно сотрудничает с Вашингтоном в этом направлении для устранения коренных причин кризиса."Цели, которые остаются у нынешнего украинского руководства, а эти цели, безусловно, подогреваются западными спонсорами киевского режима, направлены против тех усилий, которые предпринимает президент Трамп, с которым мы активно и конкретно сотрудничаем в поиске долгосрочных устойчивых путей к урегулированию, с тем, чтобы устранить первопричины (конфликта на Украине - ред.)", - заявил Лавров в ходе пресс-конференции в четверг. По словам Лаврова, Украина на сегодняшний день явно демонстрирует незаинтересованность в устойчивом и долгосрочном мире. По итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром глава российского МИД отметил, что представители украинского режима комментируют текущую ситуацию таким образом, который прямо указывает на нежелание Киева добиваться справедливого и долговременного разрешения конфликта.Лавров также сослался на слова советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который, комментируя тему гарантий безопасности, заявил, что Украина пока получит такие гарантии и смирится с временной оккупацией части своих территорий, однако после достижения договорённостей о западных гарантиях безопасности Киев будет требовать санкционной деструкции России и разрушения российской экономики."То есть цели, которые остаются у украинского нынешнего руководства, а эти цели безусловно подогреваются западными спонсорами киевского режима, они направлены против тех усилий, которые предпринимает президент (США Дональд) Трамп, с которым мы активно и конкретно сотрудничаем в поиске долгосрочных, устойчивых путей к урегулированию", - заключил Лавров.В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и глав стран Европы. Во время встречи американский лидер отметил, что гарантии безопасности для Киева нельзя сравнивать с теми, что существуют в НАТО. Он также подчеркнул, что при его президентстве американские войска не будут размещены на территории Украины. По информации агентства Bloomberg, гарантии безопасности от США и Европы для Украины будут базироваться на работе "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.15 августа на Аляске президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили возможные пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры в формате "три на три" длились два часа 45 минут. Со стороны России в них участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.
13:28 21.08.2025 (обновлено: 13:35 21.08.2025)
 
Киев демонстрирует желание подорвать мирные усилия Трампа, заявил Лавров

Лавров: позиция Украины говорит о желании Киева подорвать мирные усилия Трампа

МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиция Украины свидетельствует о желании Киева сорвать усилия США по урегулированию конфликта, в то время как Москва активно сотрудничает с Вашингтоном в этом направлении для устранения коренных причин кризиса.
"Цели, которые остаются у нынешнего украинского руководства, а эти цели, безусловно, подогреваются западными спонсорами киевского режима, направлены против тех усилий, которые предпринимает президент Трамп, с которым мы активно и конкретно сотрудничаем в поиске долгосрочных устойчивых путей к урегулированию, с тем, чтобы устранить первопричины (конфликта на Украине - ред.)", - заявил Лавров в ходе пресс-конференции в четверг.
По словам Лаврова, Украина на сегодняшний день явно демонстрирует незаинтересованность в устойчивом и долгосрочном мире.
По итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром глава российского МИД отметил, что представители украинского режима комментируют текущую ситуацию таким образом, который прямо указывает на нежелание Киева добиваться справедливого и долговременного разрешения конфликта.
Лавров также сослался на слова советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который, комментируя тему гарантий безопасности, заявил, что Украина пока получит такие гарантии и смирится с временной оккупацией части своих территорий, однако после достижения договорённостей о западных гарантиях безопасности Киев будет требовать санкционной деструкции России и разрушения российской экономики.
"То есть цели, которые остаются у украинского нынешнего руководства, а эти цели безусловно подогреваются западными спонсорами киевского режима, они направлены против тех усилий, которые предпринимает президент (США Дональд) Трамп, с которым мы активно и конкретно сотрудничаем в поиске долгосрочных, устойчивых путей к урегулированию", - заключил Лавров.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и глав стран Европы. Во время встречи американский лидер отметил, что гарантии безопасности для Киева нельзя сравнивать с теми, что существуют в НАТО. Он также подчеркнул, что при его президентстве американские войска не будут размещены на территории Украины. По информации агентства Bloomberg, гарантии безопасности от США и Европы для Украины будут базироваться на работе "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
15 августа на Аляске президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили возможные пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры в формате "три на три" длились два часа 45 минут. Со стороны России в них участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.
Заголовок открываемого материала