Лавров рассказал о мотивах "коалиции желающих"

2025-08-21T13:42+0300
МОСКВА, 21 авг– ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия так называемой "коалиции желающих" направлены на срыв прогресса, достигнутого в вопросе украинского урегулирования в ходе саммита на Аляске."Что касается мотивов, которыми руководствуется так называемая "коалиция желающих", я вижу много признаков того, что эта активность нацелена именно на то, чтобы подорвать тот прогресс, который стал четко вырисовываться по итогам саммита на Аляске, по итогам предшествовавших ему контактов между представителями американской администрации и российской стороны", - заявил Лавров на пресс-конференции в четверг. Он также подчеркнул, что, по мнению зарубежных экспертов, задача "коалиции желающих" состоит в том, чтобы изменить повестку дня, которая ориентирована на устранение коренных причин конфликта и достижение устойчивого мира.Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели саммит 15 августа на Аляске, где обсудили пути разрешения украинского кризиса. Переговоры проходили в узком составе в формате "три на три" и длились почти три часа. В российской делегации участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.
