Лавров рассказал о мотивах "коалиции желающих" - 21.08.2025
Лавров рассказал о мотивах "коалиции желающих"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия так называемой "коалиции желающих" направлены на срыв прогресса, достигнутого в вопросе украинского урегулирования в ходе саммита на Аляске.
2025-08-21T13:42+0300
2025-08-21T13:42+0300
политика
сергей лавров
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
аляска
"коалиция желающих"
МОСКВА, 21 авг– ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия так называемой "коалиции желающих" направлены на срыв прогресса, достигнутого в вопросе украинского урегулирования в ходе саммита на Аляске."Что касается мотивов, которыми руководствуется так называемая "коалиция желающих", я вижу много признаков того, что эта активность нацелена именно на то, чтобы подорвать тот прогресс, который стал четко вырисовываться по итогам саммита на Аляске, по итогам предшествовавших ему контактов между представителями американской администрации и российской стороны", - заявил Лавров на пресс-конференции в четверг. Он также подчеркнул, что, по мнению зарубежных экспертов, задача "коалиции желающих" состоит в том, чтобы изменить повестку дня, которая ориентирована на устранение коренных причин конфликта и достижение устойчивого мира.Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели саммит 15 августа на Аляске, где обсудили пути разрешения украинского кризиса. Переговоры проходили в узком составе в формате "три на три" и длились почти три часа. В российской делегации участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.
сергей лавров, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, аляска, "коалиция желающих"
Политика, Сергей Лавров, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Аляска, "Коалиция желающих"
13:42 21.08.2025
 
Лавров рассказал о мотивах "коалиции желающих"

Лавров: "коалиция желающих" планирует подорвать прогресс саммита на Аляске по Украине

МОСКВА, 21 авг– ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия так называемой "коалиции желающих" направлены на срыв прогресса, достигнутого в вопросе украинского урегулирования в ходе саммита на Аляске.
"Что касается мотивов, которыми руководствуется так называемая "коалиция желающих", я вижу много признаков того, что эта активность нацелена именно на то, чтобы подорвать тот прогресс, который стал четко вырисовываться по итогам саммита на Аляске, по итогам предшествовавших ему контактов между представителями американской администрации и российской стороны", - заявил Лавров на пресс-конференции в четверг.
Он также подчеркнул, что, по мнению зарубежных экспертов, задача "коалиции желающих" состоит в том, чтобы изменить повестку дня, которая ориентирована на устранение коренных причин конфликта и достижение устойчивого мира.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели саммит 15 августа на Аляске, где обсудили пути разрешения украинского кризиса. Переговоры проходили в узком составе в формате "три на три" и длились почти три часа. В российской делегации участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.
Заголовок открываемого материала