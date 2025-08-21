Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров обозначил условие для встречи Путина и Зеленского - 21.08.2025
Лавров обозначил условие для встречи Путина и Зеленского
Лавров обозначил условие для встречи Путина и Зеленского - 21.08.2025, ПРАЙМ
Лавров обозначил условие для встречи Путина и Зеленского
Глава государства Владимир Путин готов ко встрече с Владимиром Зеленским, только при условии, что все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне,... | 21.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин готов ко встрече с Владимиром Зеленским, только при условии, что все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут проработаны. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. "Наш президент неоднократно говорил, что готов встречаться, в том числе и с господином Зеленским при понимании, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны и эксперты, министры подготовят соответствующие рекомендации", - отметил министр.Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что, когда и если в вопросе украинского урегулирования дело дойдет до подписания каких-либо договоренностей, встанет вопрос легитимности подписантов с украинской стороны.Министр также добавил, что саммит России и США дал возможность достичь существенного прогресса в определении контуров и параметров урегулирования конфликта на Украине.
13:52 21.08.2025 (обновлено: 13:56 21.08.2025)
 
Лавров обозначил условие для встречи Путина и Зеленского

Лавров: Путин готов ко встрече с Зеленским при проработке всех вопросов

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
© РИА Новости . Григорий Сысоев
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин готов ко встрече с Владимиром Зеленским, только при условии, что все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут проработаны. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
"Наш президент неоднократно говорил, что готов встречаться, в том числе и с господином Зеленским при понимании, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны и эксперты, министры подготовят соответствующие рекомендации", - отметил министр.
Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что, когда и если в вопросе украинского урегулирования дело дойдет до подписания каких-либо договоренностей, встанет вопрос легитимности подписантов с украинской стороны.
Министр также добавил, что саммит России и США дал возможность достичь существенного прогресса в определении контуров и параметров урегулирования конфликта на Украине.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
Лавров рассказал о мотивах "коалиции желающих"
Заголовок открываемого материала