МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Строительство ледокола по заказу Канады началось на верфи в Финляндии, это первый ледокол, который финская верфь построит для Северной Америки, сообщает телерадиовещатель Yle. "На верфи в Хельсинки начинается строительство ледокола Polar Max. Это первый ледокол в истории Финляндии, который будет поставлен в Северную Америку", - говорится в сообщении. Канадская судостроительная компания Davie, которой принадлежит верфь в Хельсинки, в марте подписала контракт на постройку ледокола. Как уточняет Yle, строительство начнется в Хельсинки и завершится в канадском Квебеке. Доставка ледокола в Канаду запланирована на 2030 год. Длина судна составит 138,5 метра. Он будет использоваться в задачах по обеспечению региональной безопасности и научных исследованиях, сообщил Yle. В ноябре 2024 года бывший советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан сообщил, что США, Канада и Финляндия подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в производстве арктических и полярных ледоколов.
