"Росатом" оценил шансы взыскать с Siemens убытки
Н.НОВГОРОД, 21 авг - ПРАЙМ. "Росатом" расценивает как достаточно высокие шансы взыскать с немецкой Siemens убытки за отказ от поставки оплаченного оборудования для первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Шансы взыскания убытков на данный момент оцениваем достаточно высоко", - сказал Лихачев журналистам. По словам Лихачева, речь шла о непоставке Siemens комплектного распределительного элегазового устройства (КРУЭ). "Мы полностью заместили российскими и китайскими поставками... Там силовая электротехника, электроники очень много. Завершаем монтаж КРУЭ", - добавил он. Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй"). Отказ немецкой Siemens поставить оборудование на строящуюся АЭС "Аккую" вызвал задержку в полтора года в реализации проекта, заявил в январе нынешнего года министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. Немецкой Siemens будут предъявлены судебные претензии за отказ поставить оплаченное оборудование на блок №1 АЭС "Аккую", заявил тогда же Лихачев.
