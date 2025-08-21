https://1prime.ru/20250821/likhachev-861025222.html

Лихачев призвал совершенствовать ядерный щит России

2025-08-21T09:05+0300

вооружения

россия

алексей лихачев

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861011792_0:29:3841:2189_1920x0_80_0_0_cd49ab4cc3f201eaafa38685bea2c468.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - ПРАЙМ. Ядерный "щит" России с учетом колоссальных угроз ее существованию должен в ближайшие годы совершенствоваться, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Сейчас, в текущем моменте геополитики, - время колоссальных угроз существованию нашей страны. Поэтому ядерный щит, он же и меч, - это гарантия нашего суверенитета... Мы сегодня понимаем, что ядерный щит в ближайшие годы должен лишь совершенствоваться", - сказал Лихачев журналистам. "Росатом" из года в год полностью выполняет государственный оборонный заказ в области ядерного оружия.

2025

россия, алексей лихачев, росатом