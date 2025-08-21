https://1prime.ru/20250821/likhachev-861025222.html
Лихачев призвал совершенствовать ядерный щит России
Лихачев призвал совершенствовать ядерный щит России - 21.08.2025, ПРАЙМ
Лихачев призвал совершенствовать ядерный щит России
Ядерный "щит" России с учетом колоссальных угроз ее существованию должен в ближайшие годы совершенствоваться, заявил генеральный директор госкорпорации... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T09:05+0300
2025-08-21T09:05+0300
2025-08-21T09:05+0300
вооружения
россия
алексей лихачев
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861011792_0:29:3841:2189_1920x0_80_0_0_cd49ab4cc3f201eaafa38685bea2c468.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - ПРАЙМ. Ядерный "щит" России с учетом колоссальных угроз ее существованию должен в ближайшие годы совершенствоваться, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Сейчас, в текущем моменте геополитики, - время колоссальных угроз существованию нашей страны. Поэтому ядерный щит, он же и меч, - это гарантия нашего суверенитета... Мы сегодня понимаем, что ядерный щит в ближайшие годы должен лишь совершенствоваться", - сказал Лихачев журналистам. "Росатом" из года в год полностью выполняет государственный оборонный заказ в области ядерного оружия.
https://1prime.ru/20250821/rosatom-861024750.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861011792_207:0:3620:2560_1920x0_80_0_0_084eb045570b904d039fe1aa1ebcaf49.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей лихачев, росатом
Вооружения, РОССИЯ, Алексей Лихачев, Росатом
Лихачев призвал совершенствовать ядерный щит России
Лихачев: ядерный "щит" России должен в ближайшие годы совершенствоваться
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - ПРАЙМ. Ядерный "щит" России с учетом колоссальных угроз ее существованию должен в ближайшие годы совершенствоваться, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Сейчас, в текущем моменте геополитики, - время колоссальных угроз существованию нашей страны. Поэтому ядерный щит, он же и меч, - это гарантия нашего суверенитета... Мы сегодня понимаем, что ядерный щит в ближайшие годы должен лишь совершенствоваться", - сказал Лихачев журналистам.
"Росатом" из года в год полностью выполняет государственный оборонный заказ в области ядерного оружия.
"Росатом" назвал сроки сдачи в эксплуатацию первого блока АЭС "Аккую"