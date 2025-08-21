Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев призвал совершенствовать ядерный щит России - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250821/likhachev-861025222.html
Лихачев призвал совершенствовать ядерный щит России
Лихачев призвал совершенствовать ядерный щит России - 21.08.2025, ПРАЙМ
Лихачев призвал совершенствовать ядерный щит России
Ядерный "щит" России с учетом колоссальных угроз ее существованию должен в ближайшие годы совершенствоваться, заявил генеральный директор госкорпорации... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T09:05+0300
2025-08-21T09:05+0300
вооружения
россия
алексей лихачев
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861011792_0:29:3841:2189_1920x0_80_0_0_cd49ab4cc3f201eaafa38685bea2c468.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - ПРАЙМ. Ядерный "щит" России с учетом колоссальных угроз ее существованию должен в ближайшие годы совершенствоваться, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Сейчас, в текущем моменте геополитики, - время колоссальных угроз существованию нашей страны. Поэтому ядерный щит, он же и меч, - это гарантия нашего суверенитета... Мы сегодня понимаем, что ядерный щит в ближайшие годы должен лишь совершенствоваться", - сказал Лихачев журналистам. "Росатом" из года в год полностью выполняет государственный оборонный заказ в области ядерного оружия.
https://1prime.ru/20250821/rosatom-861024750.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861011792_207:0:3620:2560_1920x0_80_0_0_084eb045570b904d039fe1aa1ebcaf49.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, алексей лихачев, росатом
Вооружения, РОССИЯ, Алексей Лихачев, Росатом
09:05 21.08.2025
 
Лихачев призвал совершенствовать ядерный щит России

Лихачев: ядерный "щит" России должен в ближайшие годы совершенствоваться

© РИА Новости . Рамиль СитдиковГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев на IX Международном форуме "Атомэкспо" в Москве
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - ПРАЙМ. Ядерный "щит" России с учетом колоссальных угроз ее существованию должен в ближайшие годы совершенствоваться, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Сейчас, в текущем моменте геополитики, - время колоссальных угроз существованию нашей страны. Поэтому ядерный щит, он же и меч, - это гарантия нашего суверенитета... Мы сегодня понимаем, что ядерный щит в ближайшие годы должен лишь совершенствоваться", - сказал Лихачев журналистам.
"Росатом" из года в год полностью выполняет государственный оборонный заказ в области ядерного оружия.
Макет атомной электростанции Аккую - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
"Росатом" назвал сроки сдачи в эксплуатацию первого блока АЭС "Аккую"
09:03
 
ВооруженияРОССИЯАлексей ЛихачевРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала