Экс-глава МИД Австрии обвинила фон дер Ляйен в иллюзиях

МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. В ЕС живут иллюзиями, фантазиями и морализмом, говоря о том, что недопустимо менять границы Украины, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что недопустимо менять границы силой, а решения об изменении границ должны быть приняты только самой Украиной. "Ее заявления о том, что границы нельзя менять, которые она постоянно делает … показывают минимум знания или восприятия у фон дер Ляйен или того, кто пишет ей тексты… ЕС потерялся в фантазиях, иллюзиях, морализме, если позволите", - сказала собеседница агентства. Как отмечает Кнайсль, вопреки заявлениям фон дер Ляйен, в прошлом при участии стран ЕС произошел распад Югославии. Европейские державы также настояли на разделении Северного и Южного Судана, а также отделении Эритреи от Эфиопии, "что привело к резне". Как полагает экс-глава австрийского МИД, высказывания фон дер Ляйен также демонстрируют незнание сравнительно недавней истории. "В то же время президент США оперирует жесткими фактами. Он скажет: "Посмотрите на карту. Вы воюете три года. Сотни тысяч ваших граждан, скорее всего, убиты, многие бежали. Ваша страна, ваша экономика рушится. Остальной мир платит за вашу экономику. Что вы будете делать дальше?" И я полагаю, что (Владимиру – ред.) Зеленскому пришлось в этом уступить. Мы не знаем, что он ответил, но это факты. Жесткие факты на земле. И это не иллюзорный морализм, который повторяет госпожа фон дер Ляйен, (канцлер ФРГ Фридрих – ред.) Мерц и прочие", - подчеркнула она. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

