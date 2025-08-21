https://1prime.ru/20250821/magate-861061109.html

На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ

На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ - 21.08.2025, ПРАЙМ

На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ

Плановая ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла на Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. Плановая ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла на Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. "На Запорожской АЭС успешно проведена очередная плановая смена инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Три новых специалиста, вошедших в 30-й состав миссии, приступили к работе по наблюдению и оценке состояния эксплуатационной безопасности станции", - говорится в сообщении. Безопасность во время ротации обеспечили военные Минобороны РФ, Росгвардии и сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области — их совместные профессиональные действия позволили организовать ротацию надежно и оперативно, отмечено в сообщении. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

