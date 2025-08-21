Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250821/magate-861061109.html
На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ
На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ - 21.08.2025, ПРАЙМ
На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ
Плановая ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла на Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T18:55+0300
2025-08-21T18:55+0300
рф
запорожская область
энергодар
запорожская аэс
магатэ
росгвардия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859708924_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_898495d3eca2000cdb6dd5ab5e6c1918.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. Плановая ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла на Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. "На Запорожской АЭС успешно проведена очередная плановая смена инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Три новых специалиста, вошедших в 30-й состав миссии, приступили к работе по наблюдению и оценке состояния эксплуатационной безопасности станции", - говорится в сообщении. Безопасность во время ротации обеспечили военные Минобороны РФ, Росгвардии и сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области — их совместные профессиональные действия позволили организовать ротацию надежно и оперативно, отмечено в сообщении. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://1prime.ru/20250819/vsu-860948959.html
рф
запорожская область
энергодар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859708924_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f8ec517e48f1c7a567f9fad9ba3c367b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, запорожская область, энергодар, запорожская аэс, магатэ, росгвардия
РФ, Запорожская область, Энергодар, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Росгвардия
18:55 21.08.2025
 
На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ

На Запорожской АЭС прошла очередная плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. Плановая ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла на Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.
"На Запорожской АЭС успешно проведена очередная плановая смена инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Три новых специалиста, вошедших в 30-й состав миссии, приступили к работе по наблюдению и оценке состояния эксплуатационной безопасности станции", - говорится в сообщении.
Безопасность во время ротации обеспечили военные Минобороны РФ, Росгвардии и сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области — их совместные профессиональные действия позволили организовать ротацию надежно и оперативно, отмечено в сообщении.
Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Отключение света в Запорожской области не сказалось на работе ЗАЭС
19 августа, 23:46
 
РФЗапорожская областьЭнергодарЗапорожская АЭСМАГАТЭРосгвардия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала