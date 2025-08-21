https://1prime.ru/20250821/med-861028920.html

Цена меди слабо снижается после роста днем ранее

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром снижается после ее роста днем ранее, инвесторы оценивают обновленные прогнозы по добыче чилийской Codelco, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.44 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex снижался в цене на 0,26% относительно предыдущего закрытия, до 4,4275 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов среды котировки металла поднялись на 0,31%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,29%, до 9 720,5 доллара, алюминия - на 0,51%, до 2 576,5 доллара, цинка - на 0,67%, до 2 787 долларов. Государственная горнодобывающая компания Чили Codelco, крупнейший в мире производитель меди, снизит прогноз производства на 2025 год после того, как авария на ее руднике El Teniente привела к снижению добычи, передает агентство Рейтер заявление руководителей предприятия. Согласно сообщению гендиректора Codelco Рубена Альварадо (Ruben Alvarado), прогнозируется, что компания добудет на El Teniente 316 тысяч тонн меди в этом году, также передает агентство. Из-за аварии на медном руднике El Teniente чилийской Codelco 31 июля добыча была прервана на несколько дней.

