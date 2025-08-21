Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена меди слабо снижается после роста днем ранее - 21.08.2025
Цена меди слабо снижается после роста днем ранее
Цена меди слабо снижается после роста днем ранее - 21.08.2025, ПРАЙМ
Цена меди слабо снижается после роста днем ранее
Стоимость меди в четверг утром снижается после ее роста днем ранее, инвесторы оценивают обновленные прогнозы по добыче чилийской Codelco, свидетельствуют данные | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T09:55+0300
2025-08-21T09:55+0300
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром снижается после ее роста днем ранее, инвесторы оценивают обновленные прогнозы по добыче чилийской Codelco, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.44 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex снижался в цене на 0,26% относительно предыдущего закрытия, до 4,4275 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов среды котировки металла поднялись на 0,31%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,29%, до 9 720,5 доллара, алюминия - на 0,51%, до 2 576,5 доллара, цинка - на 0,67%, до 2 787 долларов. Государственная горнодобывающая компания Чили Codelco, крупнейший в мире производитель меди, снизит прогноз производства на 2025 год после того, как авария на ее руднике El Teniente привела к снижению добычи, передает агентство Рейтер заявление руководителей предприятия. Согласно сообщению гендиректора Codelco Рубена Альварадо (Ruben Alvarado), прогнозируется, что компания добудет на El Teniente 316 тысяч тонн меди в этом году, также передает агентство. Из-за аварии на медном руднике El Teniente чилийской Codelco 31 июля добыча была прервана на несколько дней.
09:55 21.08.2025
 
Цена меди слабо снижается после роста днем ранее

Стоимость меди в четверг утром снижается после ее роста днем ранее

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром снижается после ее роста днем ранее, инвесторы оценивают обновленные прогнозы по добыче чилийской Codelco, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.44 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex снижался в цене на 0,26% относительно предыдущего закрытия, до 4,4275 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов среды котировки металла поднялись на 0,31%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,29%, до 9 720,5 доллара, алюминия - на 0,51%, до 2 576,5 доллара, цинка - на 0,67%, до 2 787 долларов.
Государственная горнодобывающая компания Чили Codelco, крупнейший в мире производитель меди, снизит прогноз производства на 2025 год после того, как авария на ее руднике El Teniente привела к снижению добычи, передает агентство Рейтер заявление руководителей предприятия.
Согласно сообщению гендиректора Codelco Рубена Альварадо (Ruben Alvarado), прогнозируется, что компания добудет на El Teniente 316 тысяч тонн меди в этом году, также передает агентство.
Из-за аварии на медном руднике El Teniente чилийской Codelco 31 июля добыча была прервана на несколько дней.
Заголовок открываемого материала