Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нацмессенджер Мах войдет в перечень программ для обязательной предустановки - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250821/messendzher-861030148.html
Нацмессенджер Мах войдет в перечень программ для обязательной предустановки
Нацмессенджер Мах войдет в перечень программ для обязательной предустановки - 21.08.2025, ПРАЙМ
Нацмессенджер Мах войдет в перечень программ для обязательной предустановки
Национальный мессенджер Мах с 1 сентября войдет в перечень программ для обязательной предустановки на устройства в 2025 году, он заменит там "VK Мессенджер",... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T10:04+0300
2025-08-21T10:04+0300
технологии
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860053859_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b76e37ed21354e2285797b6aa59e007e.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Национальный мессенджер Мах с 1 сентября войдет в перечень программ для обязательной предустановки на устройства в 2025 году, он заменит там "VK Мессенджер", сообщили в пресс-службе правительства РФ. "С 1 сентября цифровая платформа Max войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2025 году. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. В списке таких программ Max заменит VK Мессенджер, который находился там с 2023 года", - сообщили в кабмине. Как отметили в правительстве, на базе нацмессенджера Мах будет работать многофункциональный сервис обмена информацией. "Он обеспечит безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса", - добавили в кабмине. Также Мишустин подписал распоряжение, утверждающее список обязательных для предустановки на электронные устройства программ на 2026 год. В него добавился один цифровой продукт – с 1 января 2026 года на телевизоры с цифровым блоком управления будет устанавливаться сервис онлайн-телевидения "Лайм HD TV". VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
https://1prime.ru/20250821/vtb-861029888.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860053859_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_897023bcb2bbc7c237900d82a090c721.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, рф
Технологии, РФ
10:04 21.08.2025
 
Нацмессенджер Мах войдет в перечень программ для обязательной предустановки

Мах с 1 сентября войдет в перечень программ для обязательной предустановки

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Национальный мессенджер Мах с 1 сентября войдет в перечень программ для обязательной предустановки на устройства в 2025 году, он заменит там "VK Мессенджер", сообщили в пресс-службе правительства РФ.
"С 1 сентября цифровая платформа Max войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2025 году. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. В списке таких программ Max заменит VK Мессенджер, который находился там с 2023 года", - сообщили в кабмине.
Как отметили в правительстве, на базе нацмессенджера Мах будет работать многофункциональный сервис обмена информацией. "Он обеспечит безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса", - добавили в кабмине.
Также Мишустин подписал распоряжение, утверждающее список обязательных для предустановки на электронные устройства программ на 2026 год. В него добавился один цифровой продукт – с 1 января 2026 года на телевизоры с цифровым блоком управления будет устанавливаться сервис онлайн-телевидения "Лайм HD TV".
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
Логотип ВТБ.
ВТБ расширил функционал цифрового банка в мессенджере Max
10:01
 
ТехнологииРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала