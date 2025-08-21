https://1prime.ru/20250821/messendzher-861030148.html

Нацмессенджер Мах войдет в перечень программ для обязательной предустановки

технологии

рф

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Национальный мессенджер Мах с 1 сентября войдет в перечень программ для обязательной предустановки на устройства в 2025 году, он заменит там "VK Мессенджер", сообщили в пресс-службе правительства РФ. "С 1 сентября цифровая платформа Max войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2025 году. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. В списке таких программ Max заменит VK Мессенджер, который находился там с 2023 года", - сообщили в кабмине. Как отметили в правительстве, на базе нацмессенджера Мах будет работать многофункциональный сервис обмена информацией. "Он обеспечит безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса", - добавили в кабмине. Также Мишустин подписал распоряжение, утверждающее список обязательных для предустановки на электронные устройства программ на 2026 год. В него добавился один цифровой продукт – с 1 января 2026 года на телевизоры с цифровым блоком управления будет устанавливаться сервис онлайн-телевидения "Лайм HD TV". VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".

