Минфин подготовил проект об операциях Казначейства с цифровым рублем

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Минфин России разработал проект постановления, предусматривающий полномочия Федерального казначейства проводить операции с цифровым рублем, ожидается, что положения документа вступят в силу со дня официального опубликования, сообщается на сайте министерства. "Минфин России разработал проект постановления, согласно которому Федеральное казначейство будет наделено полномочиями открывать счет на платформе цифрового рубля и представлять в Банк России распоряжения о переводе цифровых рублей. Положения постановления вступят в силу со дня официального опубликования", - говорится в материалах на сайте. Так, в текущем году использование цифрового рубля планируется при исполнении федерального бюджета по перечню расходов, который определит правительство РФ (по согласованию с Банком России), отмечается в материалах. Затем, с 1 января, как ожидается, цифровой рубль будет использоваться при перечислении поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ и переводе денежных средств федеральным бюджетным и автономным учреждениям в цифровых рублях. "С 1 июля 2027 года изменения будут распространены на операции со средствами всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", - говорится также в материалах. В России принят закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. Он дополняет Бюджетный кодекс понятием "счет цифрового рубля Федерального казначейства", дает его определение и устанавливает особенности использования. Такой счет по закону открывается казначейству оператором платформы цифрового рубля, то есть Банком России, а его обслуживание будет бесплатным.

