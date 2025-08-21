Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минтрансе рассказали о планах по развитию беспилотного транспорта - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250821/mintrans-861060374.html
В Минтрансе рассказали о планах по развитию беспилотного транспорта
В Минтрансе рассказали о планах по развитию беспилотного транспорта - 21.08.2025, ПРАЙМ
В Минтрансе рассказали о планах по развитию беспилотного транспорта
Минтранс планирует, что около 50% транспортных средств в России будут работать в беспилотном режиме к 2050 году, сообщил замминистра транспорта Владимир... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T18:38+0300
2025-08-21T18:38+0300
бизнес
технологии
россия
санкт-петербург
казань
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861060204_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3558010eb0157078b4c49063578e1876.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Минтранс планирует, что около 50% транспортных средств в России будут работать в беспилотном режиме к 2050 году, сообщил замминистра транспорта Владимир Потешкин. "По нашим прогнозам, в перспективе, если заглянуть к 2050 году, мы ожидаем, что порядка 50% всех транспортных средств будут работать в беспилотном режиме", - рассказал Потешкин на пресс-конференции, посвященной форуму беспилотных аппаратов "Крылья Сахалина". Он подчеркнул, что на сегодняшний день создаются различные среды для того, чтобы это все реализовать. Министр транспорта Андрей Никитин 14 августа рассказал РИА Новости, что развитие беспилотного транспорта в России до 2028 года строится на комплексной стратегии. Отправной точкой этого процесса станет федеральный закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах. Его принятие ожидается в 2026 году, а вступление в силу – в третьем квартале 2027 года. Ранее беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани - тягач в автономном режиме, правда пока еще с присутствием инженеров в кабине, преодолел маршрут в 1600 километров за 24 часа по скоростным трассам, в том числе по М-12 "Восток". В начале апреля текущего года на ЦКАД было запущено движение грузовых автомобилей в полностью беспилотном режиме. На трассе М-11 "Нева" с 2023 года оно осуществляется с 2023 года. Международный форум беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина", участниками которого станут в том числе представители стран БРИКС, пройдет 6-8 сентября в Сахалинской области. Форум станет выездной площадкой Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://1prime.ru/20250813/robot-860680179.html
санкт-петербург
казань
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861060204_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_17a7ac19c0a1717fda2f70a008ceed2d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, россия, санкт-петербург, казань, владивосток
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАЗАНЬ, Владивосток
18:38 21.08.2025
 
В Минтрансе рассказали о планах по развитию беспилотного транспорта

Минтранс: около 50% транспортных средств в России будут работать в беспилотном режиме

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПроверка систем беспилотного автомобиля перед началом испытаний на полигоне НАМИ в Московской области
Проверка систем беспилотного автомобиля перед началом испытаний на полигоне НАМИ в Московской области - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Проверка систем беспилотного автомобиля перед началом испытаний на полигоне НАМИ в Московской области. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Минтранс планирует, что около 50% транспортных средств в России будут работать в беспилотном режиме к 2050 году, сообщил замминистра транспорта Владимир Потешкин.
"По нашим прогнозам, в перспективе, если заглянуть к 2050 году, мы ожидаем, что порядка 50% всех транспортных средств будут работать в беспилотном режиме", - рассказал Потешкин на пресс-конференции, посвященной форуму беспилотных аппаратов "Крылья Сахалина".
Он подчеркнул, что на сегодняшний день создаются различные среды для того, чтобы это все реализовать.
Министр транспорта Андрей Никитин 14 августа рассказал РИА Новости, что развитие беспилотного транспорта в России до 2028 года строится на комплексной стратегии. Отправной точкой этого процесса станет федеральный закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах. Его принятие ожидается в 2026 году, а вступление в силу – в третьем квартале 2027 года.
Ранее беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани - тягач в автономном режиме, правда пока еще с присутствием инженеров в кабине, преодолел маршрут в 1600 километров за 24 часа по скоростным трассам, в том числе по М-12 "Восток". В начале апреля текущего года на ЦКАД было запущено движение грузовых автомобилей в полностью беспилотном режиме. На трассе М-11 "Нева" с 2023 года оно осуществляется с 2023 года.
Международный форум беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина", участниками которого станут в том числе представители стран БРИКС, пройдет 6-8 сентября в Сахалинской области. Форум станет выездной площадкой Восточного экономического форума.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Беспилотный робот-доставщик Яндекса перевозит посылки Почты России на одной из улиц в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
В НАС рассказали о спросе на роботов-доставщиков
13 августа, 16:21
 
БизнесТехнологииРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКАЗАНЬВладивосток
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала