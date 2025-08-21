https://1prime.ru/20250821/mintrans-861060374.html

В Минтрансе рассказали о планах по развитию беспилотного транспорта

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Минтранс планирует, что около 50% транспортных средств в России будут работать в беспилотном режиме к 2050 году, сообщил замминистра транспорта Владимир Потешкин. "По нашим прогнозам, в перспективе, если заглянуть к 2050 году, мы ожидаем, что порядка 50% всех транспортных средств будут работать в беспилотном режиме", - рассказал Потешкин на пресс-конференции, посвященной форуму беспилотных аппаратов "Крылья Сахалина". Он подчеркнул, что на сегодняшний день создаются различные среды для того, чтобы это все реализовать. Министр транспорта Андрей Никитин 14 августа рассказал РИА Новости, что развитие беспилотного транспорта в России до 2028 года строится на комплексной стратегии. Отправной точкой этого процесса станет федеральный закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах. Его принятие ожидается в 2026 году, а вступление в силу – в третьем квартале 2027 года. Ранее беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани - тягач в автономном режиме, правда пока еще с присутствием инженеров в кабине, преодолел маршрут в 1600 километров за 24 часа по скоростным трассам, в том числе по М-12 "Восток". В начале апреля текущего года на ЦКАД было запущено движение грузовых автомобилей в полностью беспилотном режиме. На трассе М-11 "Нева" с 2023 года оно осуществляется с 2023 года. Международный форум беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина", участниками которого станут в том числе представители стран БРИКС, пройдет 6-8 сентября в Сахалинской области. Форум станет выездной площадкой Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

