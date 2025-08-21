В ГД предложили ввести программу "отложенного туристического кэшбэка"

https://1prime.ru/20250821/mironov-861048305.html

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил кабмину восстановить программу туристического кэшбэка для семей с детьми и дать гарантию возврата денег в будущем. Туристический кэшбэк - программа, в рамках которой государство компенсировало путешественникам часть денег за отдых в России, стартовала в 2020 году. Повышенный спрос привел к тому, что проект продлили до 2022 года включительно: туры на условиях кешбэка запускали в стране два раза в год в низкий сезон для стимулирования туристской активности. В 2022 году бюджет на выплату кешбэка составил 5 миллиардов рублей, из которых больше половины ушло на весенние туры: на пятом этапе акции компенсацией воспользовались порядка 700 тысяч человек. Однако в федеральном бюджете на 2023-2025 годы эти расходы не были предусмотрены. "Да, сегодня наша страна проходит через сложные испытания, бюджет дефицитный. Давайте государство возьмет на себя отложенные обязательства по программе туристического кэшбэка и выплатит его позднее", - сказал Миронов. Политик напомнил, что туристический кэшбэк - одна из немногих программ реальной помощи людям, в том числе семьям с детьми, и одновременно программа поддержки туристической отрасли. По словам депутата, За 2022-23 годы около 14 миллиардов рублей кешбэка возвращено за путевки для детей, а на отдых съездили более миллиона ребят. "Потом программу свернули, несмотря на многочисленные обращения граждан, представителей туриндустрии и депутатов Госдумы, включая депутатов "Справедливой России", - напомнил Миронов. Политик пояснил, что вместо выплат граждане могли бы получать сертификаты на основании документов, подтверждающих их расходы на отдых в России. По его мнению, кэшбэк по этим сертификатам государство могло бы заложить в проект бюджета на последующие годы. "Давайте не будем все время говорить, что денег нет. Давайте запланируем обязательства государства - это даст хороший сигнал и обществу, и бизнесу. Начать предлагаю с помощи семьям с детьми. Тогда люди не будут отказываться и экономить на отдыхе, а значит оздоровительный эффект будет уже сейчас", - подытожил Миронов.

