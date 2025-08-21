Мишустин выступит на форуме в Казани

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 21 августа, посетит Казань и выступит на пленарной сессии Х Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений" на тему "Малые города: Вдохновлять. Расти. Побеждать!". Председатель правительства также проведет встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, отметили в кабмине накануне. В мероприятиях поездки примут участие вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин. Форум "Развитие малых городов и исторических поселений" является ключевой федеральной площадкой, посвященной вопросам создания комфортной городской среды, устойчивого развития и благоустройства малых городов России. Форум проводится с 2018 года.
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 21 августа, посетит Казань и выступит на пленарной сессии Х Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений" на тему "Малые города: Вдохновлять. Расти. Побеждать!".
Председатель правительства также проведет встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, отметили в кабмине накануне.
В мероприятиях поездки примут участие вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.
Форум "Развитие малых городов и исторических поселений" является ключевой федеральной площадкой, посвященной вопросам создания комфортной городской среды, устойчивого развития и благоустройства малых городов России. Форум проводится с 2018 года.
 
Заголовок открываемого материала