Мишустин выступит на форуме в Казани

Мишустин выступит на форуме в Казани - 21.08.2025, ПРАЙМ

Мишустин выступит на форуме в Казани

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 21 августа, посетит Казань и выступит на пленарной сессии Х Всероссийского форума "Развитие малых городов и...

2025-08-21T00:19+0300

2025-08-21T00:19+0300

2025-08-21T00:19+0300

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 21 августа, посетит Казань и выступит на пленарной сессии Х Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений" на тему "Малые города: Вдохновлять. Расти. Побеждать!". Председатель правительства также проведет встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, отметили в кабмине накануне. В мероприятиях поездки примут участие вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин. Форум "Развитие малых городов и исторических поселений" является ключевой федеральной площадкой, посвященной вопросам создания комфортной городской среды, устойчивого развития и благоустройства малых городов России. Форум проводится с 2018 года.

